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"صحة مكة" تجتمع بممثلي القطاع الصحي الخاص لبحث تحسين الأداء

تم مناقشة معايير الجودة والدقة

احتفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، بحضور مديرها العام وائل بن حمزة مطير، خلال اجتماعه بممثلي القطاع الصحي الخاص بمكة المكرمة؛ بحصول الصحة في مكة المكرمة على المركز الأول في تقييم مؤشر الأداء بوزارة الصحة.

وبيّن المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان، أن برنامج أداء الصحة يُعنى بالمؤشرات الإنتاجية لجميع الأقسام بالمنشآت الصحية التي لديها إنتاج تهم الجهات الحكومية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، حيث تم وضع مؤشرات تقيس مدى إنتاجيتها وبرامج تحسين جودة أداء الأقسام متدنية الأداء، انطلاقاً من مستشفيات القطاع العام ووصولاَ إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وفصل "مطير"، خلال الاجتماع مع شركاء النجاح من ممثلي القطاع الصحي الخاص أسباب ارتقاء صحة مكة المكرمة قمة مؤشر الأداء على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية والتي من أهمها تعاون قطاعهم وتجاوبه مع البرنامج وتطبيقه بأعلى معايير الجودة والدقة.

واستكملت صحة مكة المكرمة كامل الملف للبدء في المشروع للقطاع الخاص الذي أبدى تجاوبه وتعاونه للاستمرار بتحسين الخدمات الصحية بمكة المكرمة.

وتحدث "مطير"، عن فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي طرحتها صحة مكة المكرمة على القطاع الخاص من أراضي بيضاء ومشاركة في الأطروحات والأفكار الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجهتين بوجه خاص وعلى أهالي وزوار مكة المكرمة، حيث رحب الحضور بالفرص المطروحة خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق لذلك لاحقاً مع إدارة الاستثمار بصحة مكة المكرمة.

ومن جانبها، ذكرت مشرفة برنامج أداء الصحة بصحة مكة المكرمة، الأخصائية عزيزة صالح، أن هذا البرنامج الوطني الذي قامت باعتماده وتفعيله وزارة الصحة، موضحةً أن العمل عليه بدأ على مراحل كانت أولها من مستشفيات القطاع العام التابعة لوزارة الصحة؛ التي تحتوي على أكثر من 100 سرير؛ ثم اتسع البرنامج في مرحلته التالية للوصول إلى مستشفيات القطاع الخاص التي تحتوي على أكثر من 50 سريرًا.

وأوضحت أنه تم تغطية جميع مستشفيات القطاع الخاص بمكة المكرمة، وتفعيل البرنامج من خلال توقيع الاتفاقيات، وتأسيس وحدات البرنامج بجميع المستشفيات وتحديد القائمين عليه وتدريبهم بمختلف الوسائل للبدء بالعمل، كما تم جمع ورفع جميع البيانات المطلوبة خلال الأشهر الماضية بجودة تصل إلى مئة بالمئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة مكة" تجتمع بممثلي القطاع الصحي الخاص لبحث تحسين الأداء
سبق

احتفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، بحضور مديرها العام وائل بن حمزة مطير، خلال اجتماعه بممثلي القطاع الصحي الخاص بمكة المكرمة؛ بحصول الصحة في مكة المكرمة على المركز الأول في تقييم مؤشر الأداء بوزارة الصحة.

وبيّن المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان، أن برنامج أداء الصحة يُعنى بالمؤشرات الإنتاجية لجميع الأقسام بالمنشآت الصحية التي لديها إنتاج تهم الجهات الحكومية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، حيث تم وضع مؤشرات تقيس مدى إنتاجيتها وبرامج تحسين جودة أداء الأقسام متدنية الأداء، انطلاقاً من مستشفيات القطاع العام ووصولاَ إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وفصل "مطير"، خلال الاجتماع مع شركاء النجاح من ممثلي القطاع الصحي الخاص أسباب ارتقاء صحة مكة المكرمة قمة مؤشر الأداء على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية والتي من أهمها تعاون قطاعهم وتجاوبه مع البرنامج وتطبيقه بأعلى معايير الجودة والدقة.

واستكملت صحة مكة المكرمة كامل الملف للبدء في المشروع للقطاع الخاص الذي أبدى تجاوبه وتعاونه للاستمرار بتحسين الخدمات الصحية بمكة المكرمة.

وتحدث "مطير"، عن فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي طرحتها صحة مكة المكرمة على القطاع الخاص من أراضي بيضاء ومشاركة في الأطروحات والأفكار الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجهتين بوجه خاص وعلى أهالي وزوار مكة المكرمة، حيث رحب الحضور بالفرص المطروحة خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق لذلك لاحقاً مع إدارة الاستثمار بصحة مكة المكرمة.

ومن جانبها، ذكرت مشرفة برنامج أداء الصحة بصحة مكة المكرمة، الأخصائية عزيزة صالح، أن هذا البرنامج الوطني الذي قامت باعتماده وتفعيله وزارة الصحة، موضحةً أن العمل عليه بدأ على مراحل كانت أولها من مستشفيات القطاع العام التابعة لوزارة الصحة؛ التي تحتوي على أكثر من 100 سرير؛ ثم اتسع البرنامج في مرحلته التالية للوصول إلى مستشفيات القطاع الخاص التي تحتوي على أكثر من 50 سريرًا.

وأوضحت أنه تم تغطية جميع مستشفيات القطاع الخاص بمكة المكرمة، وتفعيل البرنامج من خلال توقيع الاتفاقيات، وتأسيس وحدات البرنامج بجميع المستشفيات وتحديد القائمين عليه وتدريبهم بمختلف الوسائل للبدء بالعمل، كما تم جمع ورفع جميع البيانات المطلوبة خلال الأشهر الماضية بجودة تصل إلى مئة بالمئة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
06:48 PM

"صحة مكة" تجتمع بممثلي القطاع الصحي الخاص لبحث تحسين الأداء

تم مناقشة معايير الجودة والدقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، بحضور مديرها العام وائل بن حمزة مطير، خلال اجتماعه بممثلي القطاع الصحي الخاص بمكة المكرمة؛ بحصول الصحة في مكة المكرمة على المركز الأول في تقييم مؤشر الأداء بوزارة الصحة.

وبيّن المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان، أن برنامج أداء الصحة يُعنى بالمؤشرات الإنتاجية لجميع الأقسام بالمنشآت الصحية التي لديها إنتاج تهم الجهات الحكومية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، حيث تم وضع مؤشرات تقيس مدى إنتاجيتها وبرامج تحسين جودة أداء الأقسام متدنية الأداء، انطلاقاً من مستشفيات القطاع العام ووصولاَ إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وفصل "مطير"، خلال الاجتماع مع شركاء النجاح من ممثلي القطاع الصحي الخاص أسباب ارتقاء صحة مكة المكرمة قمة مؤشر الأداء على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية والتي من أهمها تعاون قطاعهم وتجاوبه مع البرنامج وتطبيقه بأعلى معايير الجودة والدقة.

واستكملت صحة مكة المكرمة كامل الملف للبدء في المشروع للقطاع الخاص الذي أبدى تجاوبه وتعاونه للاستمرار بتحسين الخدمات الصحية بمكة المكرمة.

وتحدث "مطير"، عن فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي طرحتها صحة مكة المكرمة على القطاع الخاص من أراضي بيضاء ومشاركة في الأطروحات والأفكار الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجهتين بوجه خاص وعلى أهالي وزوار مكة المكرمة، حيث رحب الحضور بالفرص المطروحة خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق لذلك لاحقاً مع إدارة الاستثمار بصحة مكة المكرمة.

ومن جانبها، ذكرت مشرفة برنامج أداء الصحة بصحة مكة المكرمة، الأخصائية عزيزة صالح، أن هذا البرنامج الوطني الذي قامت باعتماده وتفعيله وزارة الصحة، موضحةً أن العمل عليه بدأ على مراحل كانت أولها من مستشفيات القطاع العام التابعة لوزارة الصحة؛ التي تحتوي على أكثر من 100 سرير؛ ثم اتسع البرنامج في مرحلته التالية للوصول إلى مستشفيات القطاع الخاص التي تحتوي على أكثر من 50 سريرًا.

وأوضحت أنه تم تغطية جميع مستشفيات القطاع الخاص بمكة المكرمة، وتفعيل البرنامج من خلال توقيع الاتفاقيات، وتأسيس وحدات البرنامج بجميع المستشفيات وتحديد القائمين عليه وتدريبهم بمختلف الوسائل للبدء بالعمل، كما تم جمع ورفع جميع البيانات المطلوبة خلال الأشهر الماضية بجودة تصل إلى مئة بالمئة.

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