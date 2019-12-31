لتقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد مشبب القحطاني يرافقه رئيس هيئة الأمر بالمعروف بحبونا الدكتور صالح محمد القحطاني.
واستعرض بن زامان أعمال الهيئة وكل ما يمكن تأمينه لمتطلبات العمل وفق تطلعات أمير منطقة نجران ونائبه.
محافظ حبونا يستعرض سبل تطوير أعمال هيئة الأمر بالمعروف بنجران
لتقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد مشبب القحطاني يرافقه رئيس هيئة الأمر بالمعروف بحبونا الدكتور صالح محمد القحطاني.
واستعرض بن زامان أعمال الهيئة وكل ما يمكن تأمينه لمتطلبات العمل وفق تطلعات أمير منطقة نجران ونائبه.
لتقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد مشبب القحطاني يرافقه رئيس هيئة الأمر بالمعروف بحبونا الدكتور صالح محمد القحطاني.
محافظ حبونا يستعرض سبل تطوير أعمال هيئة الأمر بالمعروف بنجران
لتقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد مشبب القحطاني يرافقه رئيس هيئة الأمر بالمعروف بحبونا الدكتور صالح محمد القحطاني.
واستعرض بن زامان أعمال الهيئة وكل ما يمكن تأمينه لمتطلبات العمل وفق تطلعات أمير منطقة نجران ونائبه.