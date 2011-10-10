ضبط مصنع عطور تديره عمالة مخالفة في مكة

ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة.
جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.
ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة.
جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.بلدية العمرة مكة المكرمة
ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة.
جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.
ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة.
جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.