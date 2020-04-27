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"إسعاد الخيرية" بالشرقية تطلق حملة "بذرة خير"

يعود ريعها إلى مشاريع احتواء الأرامل والمطلقات

أطلقت جمعية إسعاد الخيرية بالمنطقة الشرقية،حملة بعنوان "بذرة خير" تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتفتح أبواب الانضمام إلى شجرة مؤسسي الجمعية أمام كافة الباحثين عن فرص الخير في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك عبر طرح عدة عضويات "عضوية السند، عضوية الأمل، عضوية السعادة" ليعود ريعها إلى تأسيس وتشغيل مشاريعها في الجوانب التي تقدمها الجمعية لاحتواء احتياجات الأرامل والمطلقات وأطفالهن.

ويمكن الاطلاع تفاصيل العضويات والمساهمة بعضوية في الجمعية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لها: https://b.esaad.org.sa.

يذكر أن الجمعية هي الأولى في المنطقة الشرقية المتخصصة في احتواء الاحتياجات العينية، النفسية و التنموية لذوات الحاجة من الأرامل والمطلقات في المنطقة واللاتي يتم استقبال طلباتهن إلكترونياً عبر الصفحة (https://sys.esaad.org.sa) ليتم فرزها والتأكد من استحقاقها وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.

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"إسعاد الخيرية" بالشرقية تطلق حملة "بذرة خير"
سبق

أطلقت جمعية إسعاد الخيرية بالمنطقة الشرقية،حملة بعنوان "بذرة خير" تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتفتح أبواب الانضمام إلى شجرة مؤسسي الجمعية أمام كافة الباحثين عن فرص الخير في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك عبر طرح عدة عضويات "عضوية السند، عضوية الأمل، عضوية السعادة" ليعود ريعها إلى تأسيس وتشغيل مشاريعها في الجوانب التي تقدمها الجمعية لاحتواء احتياجات الأرامل والمطلقات وأطفالهن.

ويمكن الاطلاع تفاصيل العضويات والمساهمة بعضوية في الجمعية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لها: https://b.esaad.org.sa.

يذكر أن الجمعية هي الأولى في المنطقة الشرقية المتخصصة في احتواء الاحتياجات العينية، النفسية و التنموية لذوات الحاجة من الأرامل والمطلقات في المنطقة واللاتي يتم استقبال طلباتهن إلكترونياً عبر الصفحة (https://sys.esaad.org.sa) ليتم فرزها والتأكد من استحقاقها وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:17 PM

"إسعاد الخيرية" بالشرقية تطلق حملة "بذرة خير"

يعود ريعها إلى مشاريع احتواء الأرامل والمطلقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلقت جمعية إسعاد الخيرية بالمنطقة الشرقية،حملة بعنوان "بذرة خير" تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتفتح أبواب الانضمام إلى شجرة مؤسسي الجمعية أمام كافة الباحثين عن فرص الخير في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك عبر طرح عدة عضويات "عضوية السند، عضوية الأمل، عضوية السعادة" ليعود ريعها إلى تأسيس وتشغيل مشاريعها في الجوانب التي تقدمها الجمعية لاحتواء احتياجات الأرامل والمطلقات وأطفالهن.

ويمكن الاطلاع تفاصيل العضويات والمساهمة بعضوية في الجمعية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لها: https://b.esaad.org.sa.

يذكر أن الجمعية هي الأولى في المنطقة الشرقية المتخصصة في احتواء الاحتياجات العينية، النفسية و التنموية لذوات الحاجة من الأرامل والمطلقات في المنطقة واللاتي يتم استقبال طلباتهن إلكترونياً عبر الصفحة (https://sys.esaad.org.sa) ليتم فرزها والتأكد من استحقاقها وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.

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