"البيئة": دعم التحول إلى الزراعة العضوية بأكثر من 1.6 مليون ريال

قالت: تم توزيع المبلغ على 165 مزارعاً خلال الـ 8 أشهر الماضية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن حجم الدعم المقدَّم إلى المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، بلغ 1,617,831 ريالاً، موزعاً على 165 مزارعاً.

وقالت الوزارة إن عدد الطلبات المقدَّمة إليها من قبل المزارعين الراغبين بالتحول إلى الزراعة العضوية بلغ 165 طلباً، منها 115 طلباً لدعم تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية "تحت التحول"، وبمبلغ قدره 566,591 ريالاً، إضافة إلى 50 طلباً لدعم الإنتاج العضوي وفق نوع الإنتاج (نباتي، حيواني، دواجن، مناحل)، وبمبلغ قدره 1,051,240 ريالاً.

يُذكر أن الوزارة وقعت مؤخراً عقد دعم صغار المزارعين للتحول إلى نشاط الزراعة العضوية، مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، بمبلغ (9.970.000 ريال)، ومدة التنفيذ 12 شهراً، بهدف إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.

ويشتمل العقد على تقديم الدعم للمزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها وفقاً لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وتقديم الدعم الفني للمزارع العضوي وتحت التحول، وتنفيذ زيارات حقلية إرشادية عضوية، وتأهيل المزارع الراغبة في تحويل نشاطها للزراعة العضوية، وتهيئة المزارع لعمليات التفتيش والتوثيق والتجهيز لها قبل زيارة شركات التفتيش والتوثيق.