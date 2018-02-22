"البيئة": تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج

تلقت 4 بلاغات و 13 استفساراً خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الخرج.

وقالت الوزارة: عدد العينات المجموعة منذ بداية الانتشار بلغ 9130 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة إيجابية، وتم التخلص من 13204 طيور.

وأضافت: عدد البلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ أربعة بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.