"البيئة": تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج
تلقت 4 بلاغات و 13 استفساراً خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الخرج.
وقالت الوزارة: عدد العينات المجموعة منذ بداية الانتشار بلغ 9130 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة إيجابية، وتم التخلص من 13204 طيور.
وأضافت: عدد البلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ أربعة بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
"البيئة": تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-02-22
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الخرج.
وقالت الوزارة: عدد العينات المجموعة منذ بداية الانتشار بلغ 9130 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة إيجابية، وتم التخلص من 13204 طيور.
وأضافت: عدد البلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ أربعة بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
05:05 PM
"البيئة": تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الخرج.
وقالت الوزارة: عدد العينات المجموعة منذ بداية الانتشار بلغ 9130 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة إيجابية، وتم التخلص من 13204 طيور.
وأضافت: عدد البلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ أربعة بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.