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المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"

تتكون من 6 عناصر.. وشاركت في عمليات إرهابية

قبضت الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، على شبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأوضحت "الاستخبارات" و"التحقيقات" في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الشبكة الإرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات "داعش".

وذكر البيان أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية.

وأضاف أن الشبكة اشتركت في عمليات إرهابية حسب معلومات التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.

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المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"
سبق

قبضت الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، على شبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأوضحت "الاستخبارات" و"التحقيقات" في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الشبكة الإرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات "داعش".

وذكر البيان أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية.

وأضاف أن الشبكة اشتركت في عمليات إرهابية حسب معلومات التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
03:13 PM

المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"

تتكون من 6 عناصر.. وشاركت في عمليات إرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، على شبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأوضحت "الاستخبارات" و"التحقيقات" في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن الشبكة الإرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات "داعش".

وذكر البيان أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية.

وأضاف أن الشبكة اشتركت في عمليات إرهابية حسب معلومات التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.

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