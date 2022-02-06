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"باردة" تتهيّأ بهذا الموعد.. "المسند": حرارة ترتفع ورياح تنشط والغبار هنا

قال: كتلة تؤثر في الشمالية والغربية وشمالي الوسطى والرياض والشرقية ونجران

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم.

وتابع: "يوم الخميس تبدأ كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر في الشمالية والغربية، لتصل الجمعة إلى شمالي الوسطى، والسبت إلى الرياض والشرقية ونجران".

واضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الباردة نسبياً، قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية، وتكون الرياح شرقية وجنوبية شرقية نشطة شرق مرتفعات عسير والباحة".

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"باردة" تتهيّأ بهذا الموعد.. "المسند": حرارة ترتفع ورياح تنشط والغبار هنا
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم.

وتابع: "يوم الخميس تبدأ كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر في الشمالية والغربية، لتصل الجمعة إلى شمالي الوسطى، والسبت إلى الرياض والشرقية ونجران".

واضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الباردة نسبياً، قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية، وتكون الرياح شرقية وجنوبية شرقية نشطة شرق مرتفعات عسير والباحة".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:40 AM

"باردة" تتهيّأ بهذا الموعد.. "المسند": حرارة ترتفع ورياح تنشط والغبار هنا

قال: كتلة تؤثر في الشمالية والغربية وشمالي الوسطى والرياض والشرقية ونجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم.

وتابع: "يوم الخميس تبدأ كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر في الشمالية والغربية، لتصل الجمعة إلى شمالي الوسطى، والسبت إلى الرياض والشرقية ونجران".

واضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الباردة نسبياً، قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشرقية، وتكون الرياح شرقية وجنوبية شرقية نشطة شرق مرتفعات عسير والباحة".

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