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الجامعة الإلكترونية تنشئ موقعًا إلكترونيًّا لخدمة التعليم عبر منصة  "Blackboard"

تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة

أعلن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (Blackboard) تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، القاضية بتعليق الدراسة في السعودية، والتوجُّه إلى التعليم الإلكتروني.

وقال في تصريح صحفي: "جرى تطوير محتوى الموقع، وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجَّهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة، وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/ 7، المقدَّم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية".

وأضاف: "يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قِبل الجامعة". مشيرًا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية (مجانية) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.


وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

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الجامعة الإلكترونية تنشئ موقعًا إلكترونيًّا لخدمة التعليم عبر منصة  "Blackboard"
سبق

أعلن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (Blackboard) تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، القاضية بتعليق الدراسة في السعودية، والتوجُّه إلى التعليم الإلكتروني.

وقال في تصريح صحفي: "جرى تطوير محتوى الموقع، وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجَّهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة، وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/ 7، المقدَّم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية".

وأضاف: "يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قِبل الجامعة". مشيرًا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية (مجانية) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.


وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:54 PM

الجامعة الإلكترونية تنشئ موقعًا إلكترونيًّا لخدمة التعليم عبر منصة  "Blackboard"

تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (Blackboard) تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، القاضية بتعليق الدراسة في السعودية، والتوجُّه إلى التعليم الإلكتروني.

وقال في تصريح صحفي: "جرى تطوير محتوى الموقع، وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجَّهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة، وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/ 7، المقدَّم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية".

وأضاف: "يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قِبل الجامعة". مشيرًا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية (مجانية) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.


وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًّا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

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