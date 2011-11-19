تهديدات الأربعة عقود.. لماذا دعا الملك سلمان لوضع حد لبرامج إيران النووية والباليستية؟

دور محوري في مكافحة إرهاب طهران.. وتصدٍّ لمشاريعها التوسعية

تنهض السعودية بدور محوري في مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، لاسيما أشكال الإرهاب التي ترعاها بعض الدول الإقليمية مثل إيران، وتندرج إعادة تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، على ضرورة وقف الفوضى والخراب اللذين تنشرهما إيران في المنطقة، ووضع حد لبرامجها النووية والباليستية، ضمن جهود السعودية في مكافحة أخطار النظام الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، والتصدي لمشاريعه التوسعية للتمدد خارج حدوده.

وتحذير السعودية الدائم من تهديدات إيران للنظام الإقليمي، يرتكز على كم كبير من الانتهاكات الإيرانية في حق دول المنطقة، فإيران تعمد إلى زعزعة استقرار المنطقة من خلال تأجيج النزعة الطائفية بين مكونات دولها، كما أنها أنشأت عشرات الميليشيات المسلحة في أكثر من دولة عربية، منها 30 ميليشيا مسلحة في العراق وحدها، أبرزها "منظمة بدر" التي يتزعمها هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" التي يقودها قيس الخزعلي، وارتكبت فظائع إنسانية بشعة بحق العراقيين، وفي لبنان ميليشيا "حزب الله"، وفي اليمن ميليشيا الحوثي، وفي الكويت ميليشيا "حزب الله الكويتي"، وفي البحرين تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، كما أسست في فلسطين مجموعة شيعية تدعى "حركة الصابرين".

اختلالات أمنية

ويشرف الحرس الثوري الإيراني على كل هذه الميليشيات المسلحة، ويصدر إليها التعليمات بإثارة القلاقل والاضطرابات في الدول التي تتواجد فيها، وتتسبب هذه الميليشيات في اختلالات أمنية هائلة، سواء داخل دولها أو على امتداد الإقليم؛ فميليشيا الحوثي كواحدة من هذه الميليشيات دمرت اليمن ونهبت مقدراته وعاثت فسادًا في المحافظات التي اجتاحتها، حتى المساجد والمدارس لم تسلم من شرورها، كما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا تزال تهدد أمن هذا المجرى المهم للملاحة الدولية.

وحول التأثير المدمر للميليشيات التي تدعمها وترعاها إيران، كشفت دراسة أوروبية أجرتها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة "آي إس جي" والجمعية الأوروبية لحرية العراق "إي آي إف إيه" ومقرهما بروكسل، أن "الدور التخريبي للحرس الثوري الإيراني شمل 14 دولة عربية وإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وحدها خلال الثلاثين سنة الماضية". ولفتت الدراسة الصادرة أوائل مارس (آذار) 2016 إلى أن وتيرة أنشطة الحرس الثوري الإرهابية تصاعدت منذ عام 2013، واتخذت مدى أبعد في التصعيد عقب إبرام إيران للاتفاق النووي مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا عام 2015.

ترسانة مدمرة

ولا يقل البرنامج النووي والباليستي الإيراني خطورة على المنطقة والعالم عن دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة، فإيران تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، ومن الصواريخ القصيرة التي تتوافر معلومات مؤكدة حول تصنيع طهران لمجموعات؛ منها: صاروخ فجر 5 بمدى 75 كيلومترًا، وصاروخ زلزال-1 بمدى 150 كيلومترًا، وصاروخ زلزال-2 بمدى 200 كيلومتر، وصاروخ فاتح-110 بمدى يراوح بين 200 و300 كيلومتر، وتشمل الصواريخ الباليستية المتوسطة والبعيدة المدى طيفاً واسعاً من الأنواع؛ منها: مجموعات صواريخ شهاب التي تضم شهاب-1، وشهاب-2، وشهاب-3، وشهاب-4، وشهاب-5 بمدى يراوح بين 350 و5000 كيلومتر، وصاروخ عاشوراء بمدى 2400 كيلومتر، وصاروخ سومار بمدى يتراوح ما بين 2000 و3000 كيلومتر.

نطاقات التهديد

وتكمن خطورة هذه الصواريخ في مستوى التهديد الهائل التي تمثله بالنسبة لدول المنطقة والعالم، فمدى هذه الصواريخ يهدد كل المراكز الحيوية في دول المنطقة، وفي مقدور الصواريخ الإيرانية المتوسطة والطويلة المدى الوصول إلى العمق العربي واستهداف مواقع استراتيجية في مصر والجزائر واليمن والأردن، وكذلك المجال الشرق أوسطي؛ حيث تطال صواريخ إيران أهدافًا في تركيا وباكستان وحتى جنوب روسيا، وخارج هذه النطاقات تهدد الصواريخ الإيرانية طويلة المدى قارة أوروبا، ففي وسع الصاروخ "سومار" بمداه الحالي الوصول إلى جنوب أوروبا، كما تكمن خطورة توصل إيران إلى صنع صاروخ فضائي كما تحاول الآن، في قدرتها على وضع قنبلة نووية في مدار حول الأرض، وإسقاطها في المكان الذي تختاره.

وتهديدات النظام الإيراني للمنطقة والعالم ليست عارضة أو آنية أو مؤقتة، بل قائمة من أربعة عقود منذ الإطاحة بحكم الشاه عام 1979، شهدت انخراط النظام الإيراني في أنشطة عدائية ضد دول المنطقة تحت دعاوى "تصدير الثورة" و"نصرة المظلومين"، ولا تقتصر تهديدات النظام الإيراني على أيديولوجيته الطائفية الحادة ومحاولة استقطابه للأقليات الشيعية في دول المنطقة؛ وإنما تشمل سياساته الخارجية وبرامجه النووية والصاروخية، وهذا ما يضاعف من أهمية دعوة الملك سلمان المجتمع الدولي إلى وضع حد لبرنامج إيران النووي والباليستي، ووقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدولها، يوضح في الوقت نفسه أسباب تذكير السعودية بمخاطر النظام الإيراني.