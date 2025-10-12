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"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"

في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة

قالت شركة القدية للاستثمار، اليوم، إن العد التنازلي بدأ للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة، ودعم استقرارهم عملياً بعد فترة التدريب.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة القدية للاستثمار، قد أبرما اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والترفيه، وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب، في خطوة ترمي إلى توطين القطاع، ورفع نسب مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

وأشارت شركة القدية للاستثمار، إلى أن أياماً قليلة باقية للتقديم على برنامج التدريب الأكاديمي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والقدية، داعية الراغبين في المشاركة بالبرنامج، إلى التقدم بطلباتهم اليوم.

ووفقاً لاتفاقية الدعم، سيتولى "هدف" تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمُّل تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت، في حين ستتولى شركة القدية للاستثمار إعداد وتصميم الحقائب التدريبية للبرامج التدريبية الخاصة بالمسارات التالية: مسار الضيافة ويتضمن 5 برامج، هي: إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، وإدارة المطاعم، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وإدارة التسويق والمبيعات، في حين يتضمن مسار الترفيه 3 برامج، هي: إدارة الحشود، وإدارة مراكز الترفيه، وإدارة الصيانة والسلامة في مدن الترفيه.

وتمر عملية التقديم ضمن برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة عبر ثلاث مراحل: التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ومن ثم يوم مفتوح ومقابلة شخصية.

وسينطلق البرنامج بمشاركة 600 طالب وطالبة، يبدأون دراستهم خلال العام الجاري في مسار الضيافة، من خلال المعهد السويسري إتش تي إم آي لإدارة الفنادق والسياحة في المعهد العالي للسياحة والضيافة في كل من: الرياض وجازان والباحة.

وعقب إنهاء الدراسة، سيحصل الملتحقون على دبلومات في إدارة الضيافة، كما سيُمنح الخريجون ضمن هذه البرامج الأكاديمية فرصة العمل مع خبراء الترفيه والضيافة في القدية.

القدية المدينة الترفيهية شركة القدية للاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"
سبق

قالت شركة القدية للاستثمار، اليوم، إن العد التنازلي بدأ للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة، ودعم استقرارهم عملياً بعد فترة التدريب.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة القدية للاستثمار، قد أبرما اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والترفيه، وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب، في خطوة ترمي إلى توطين القطاع، ورفع نسب مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

وأشارت شركة القدية للاستثمار، إلى أن أياماً قليلة باقية للتقديم على برنامج التدريب الأكاديمي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والقدية، داعية الراغبين في المشاركة بالبرنامج، إلى التقدم بطلباتهم اليوم.

ووفقاً لاتفاقية الدعم، سيتولى "هدف" تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمُّل تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت، في حين ستتولى شركة القدية للاستثمار إعداد وتصميم الحقائب التدريبية للبرامج التدريبية الخاصة بالمسارات التالية: مسار الضيافة ويتضمن 5 برامج، هي: إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، وإدارة المطاعم، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وإدارة التسويق والمبيعات، في حين يتضمن مسار الترفيه 3 برامج، هي: إدارة الحشود، وإدارة مراكز الترفيه، وإدارة الصيانة والسلامة في مدن الترفيه.

وتمر عملية التقديم ضمن برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة عبر ثلاث مراحل: التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ومن ثم يوم مفتوح ومقابلة شخصية.

وسينطلق البرنامج بمشاركة 600 طالب وطالبة، يبدأون دراستهم خلال العام الجاري في مسار الضيافة، من خلال المعهد السويسري إتش تي إم آي لإدارة الفنادق والسياحة في المعهد العالي للسياحة والضيافة في كل من: الرياض وجازان والباحة.

وعقب إنهاء الدراسة، سيحصل الملتحقون على دبلومات في إدارة الضيافة، كما سيُمنح الخريجون ضمن هذه البرامج الأكاديمية فرصة العمل مع خبراء الترفيه والضيافة في القدية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:51 PM

"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"

في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة القدية للاستثمار، اليوم، إن العد التنازلي بدأ للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة، ودعم استقرارهم عملياً بعد فترة التدريب.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة القدية للاستثمار، قد أبرما اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والترفيه، وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب، في خطوة ترمي إلى توطين القطاع، ورفع نسب مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

وأشارت شركة القدية للاستثمار، إلى أن أياماً قليلة باقية للتقديم على برنامج التدريب الأكاديمي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والقدية، داعية الراغبين في المشاركة بالبرنامج، إلى التقدم بطلباتهم اليوم.

ووفقاً لاتفاقية الدعم، سيتولى "هدف" تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمُّل تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت، في حين ستتولى شركة القدية للاستثمار إعداد وتصميم الحقائب التدريبية للبرامج التدريبية الخاصة بالمسارات التالية: مسار الضيافة ويتضمن 5 برامج، هي: إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، وإدارة المطاعم، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وإدارة التسويق والمبيعات، في حين يتضمن مسار الترفيه 3 برامج، هي: إدارة الحشود، وإدارة مراكز الترفيه، وإدارة الصيانة والسلامة في مدن الترفيه.

وتمر عملية التقديم ضمن برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة عبر ثلاث مراحل: التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ومن ثم يوم مفتوح ومقابلة شخصية.

وسينطلق البرنامج بمشاركة 600 طالب وطالبة، يبدأون دراستهم خلال العام الجاري في مسار الضيافة، من خلال المعهد السويسري إتش تي إم آي لإدارة الفنادق والسياحة في المعهد العالي للسياحة والضيافة في كل من: الرياض وجازان والباحة.

وعقب إنهاء الدراسة، سيحصل الملتحقون على دبلومات في إدارة الضيافة، كما سيُمنح الخريجون ضمن هذه البرامج الأكاديمية فرصة العمل مع خبراء الترفيه والضيافة في القدية.

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