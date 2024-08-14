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"العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي

استعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية

شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي، في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد".

واستعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية النسائية وتحديد مواعيدها، ومناقشة الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي
سبق

شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي، في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد".

واستعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية النسائية وتحديد مواعيدها، ومناقشة الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
09:47 PM

"العريفي" تشارك في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي

استعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي، في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد".

واستعرض الاجتماع جدولة البطولات الآسيوية النسائية وتحديد مواعيدها، ومناقشة الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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