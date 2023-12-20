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"الأرصاد" تنبه 6 مناطق: موجة برودة وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية

تشمل مكة المكرمة وعدة محافظات أخرى.. وتستمر حتى عصر الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد موجة برودة تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة تبوك بأنها تشهد أيضاً موجة برودة تشمل تبوك وتيماء، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة حائل موجة برودة تشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً مماثلاً لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد موجة برودة تشمل العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وأصدرت في وقت سابق تنبيهاً لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ، بدأت الساعة 22.20 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحناكية والعيص ومهد وبدر ووادي الفرع وينبع، حيث بدأت الحالة الساعة 23.10 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من عصر الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه 6 مناطق: موجة برودة وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد موجة برودة تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة تبوك بأنها تشهد أيضاً موجة برودة تشمل تبوك وتيماء، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة حائل موجة برودة تشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً مماثلاً لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد موجة برودة تشمل العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وأصدرت في وقت سابق تنبيهاً لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ، بدأت الساعة 22.20 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحناكية والعيص ومهد وبدر ووادي الفرع وينبع، حيث بدأت الحالة الساعة 23.10 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من عصر الجمعة.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:04 AM

"الأرصاد" تنبه 6 مناطق: موجة برودة وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية

تشمل مكة المكرمة وعدة محافظات أخرى.. وتستمر حتى عصر الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد موجة برودة تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة تبوك بأنها تشهد أيضاً موجة برودة تشمل تبوك وتيماء، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة حائل موجة برودة تشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً مماثلاً لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد موجة برودة تشمل العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وأصدرت في وقت سابق تنبيهاً لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ، بدأت الساعة 22.20 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحناكية والعيص ومهد وبدر ووادي الفرع وينبع، حيث بدأت الحالة الساعة 23.10 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من عصر الجمعة.

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