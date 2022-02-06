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"فيصل الزهراني" مديرًا لفرع "جمعية إعلاميون" بالشرقية

أصدر الدكتور سعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية قرارًا بتشكيل إدارة فرع المنطقة الشرقية، تحت إدارة الإعلامي فيصل الزهراني.

فيما قدم "الزهراني" شكره لمجلس إدارة إعلاميون وعلى رأسهم الدكتور سعود الغربي على ثقتهم باختياره مديرًا لفرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، متمنيًا أن يوفق مع بقية زملائه وزميلاته في إدارة الفرع وهم:

علي المكرمي نائبًا لمدير الفرع، ومحمد النفيعي مشرفًا ماليًا، وعضوية طارق العودة، وشذى المرزوقي؛ لتقديم عمل حقيقي يتماشى مع رؤية المملكة إعلاميًا.

ويعد "الزهراني" من الكفاءات الصحفية المميزة بالمنطقة الشرقية، حيث بدأ مسيرته الصحفية بجريدة الاقتصادية ٢٠٠٧ ثم الشرق والوطن وأخيرًا بصحيفة اليوم، ويشغل حاليًا إدارة مكتب صحيفة الحدث بالمنطقة الشرقية.

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"فيصل الزهراني" مديرًا لفرع "جمعية إعلاميون" بالشرقية
سبق

أصدر الدكتور سعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية قرارًا بتشكيل إدارة فرع المنطقة الشرقية، تحت إدارة الإعلامي فيصل الزهراني.

فيما قدم "الزهراني" شكره لمجلس إدارة إعلاميون وعلى رأسهم الدكتور سعود الغربي على ثقتهم باختياره مديرًا لفرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، متمنيًا أن يوفق مع بقية زملائه وزميلاته في إدارة الفرع وهم:

علي المكرمي نائبًا لمدير الفرع، ومحمد النفيعي مشرفًا ماليًا، وعضوية طارق العودة، وشذى المرزوقي؛ لتقديم عمل حقيقي يتماشى مع رؤية المملكة إعلاميًا.

ويعد "الزهراني" من الكفاءات الصحفية المميزة بالمنطقة الشرقية، حيث بدأ مسيرته الصحفية بجريدة الاقتصادية ٢٠٠٧ ثم الشرق والوطن وأخيرًا بصحيفة اليوم، ويشغل حاليًا إدارة مكتب صحيفة الحدث بالمنطقة الشرقية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:55 PM

"فيصل الزهراني" مديرًا لفرع "جمعية إعلاميون" بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أصدر الدكتور سعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية قرارًا بتشكيل إدارة فرع المنطقة الشرقية، تحت إدارة الإعلامي فيصل الزهراني.

فيما قدم "الزهراني" شكره لمجلس إدارة إعلاميون وعلى رأسهم الدكتور سعود الغربي على ثقتهم باختياره مديرًا لفرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، متمنيًا أن يوفق مع بقية زملائه وزميلاته في إدارة الفرع وهم:

علي المكرمي نائبًا لمدير الفرع، ومحمد النفيعي مشرفًا ماليًا، وعضوية طارق العودة، وشذى المرزوقي؛ لتقديم عمل حقيقي يتماشى مع رؤية المملكة إعلاميًا.

ويعد "الزهراني" من الكفاءات الصحفية المميزة بالمنطقة الشرقية، حيث بدأ مسيرته الصحفية بجريدة الاقتصادية ٢٠٠٧ ثم الشرق والوطن وأخيرًا بصحيفة اليوم، ويشغل حاليًا إدارة مكتب صحيفة الحدث بالمنطقة الشرقية.

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