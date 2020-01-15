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بيشة.. جراحة ناجحة تُنهي معاناة مريضة من انحناء الفقرات القطنية

أجراها فريق طبي ومتخصص من مستشفى الملك عبدالله.. صحتها جيدة

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة، من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني انحناءً في الفقرات القطنية للعمود الفقري.

وأوضحت "صحة بيشة"، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تَقَرّر إجراء عملية جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة، من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير، وتبلغ سعته السريرية 356 سريرًا، ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث، ورنية، والعلايا، والبشائر، والأمواه)، ويُعد مرجعيًّا لـ 2 مركز رعاية صحية أولية.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالله ببيشة الفقرات القطنية للعمود الفقري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. جراحة ناجحة تُنهي معاناة مريضة من انحناء الفقرات القطنية
سبق

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة، من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني انحناءً في الفقرات القطنية للعمود الفقري.

وأوضحت "صحة بيشة"، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تَقَرّر إجراء عملية جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة، من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير، وتبلغ سعته السريرية 356 سريرًا، ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث، ورنية، والعلايا، والبشائر، والأمواه)، ويُعد مرجعيًّا لـ 2 مركز رعاية صحية أولية.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
10:10 AM

بيشة.. جراحة ناجحة تُنهي معاناة مريضة من انحناء الفقرات القطنية

أجراها فريق طبي ومتخصص من مستشفى الملك عبدالله.. صحتها جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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1,502

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة، من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني انحناءً في الفقرات القطنية للعمود الفقري.

وأوضحت "صحة بيشة"، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تَقَرّر إجراء عملية جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة، من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير، وتبلغ سعته السريرية 356 سريرًا، ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث، ورنية، والعلايا، والبشائر، والأمواه)، ويُعد مرجعيًّا لـ 2 مركز رعاية صحية أولية.

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