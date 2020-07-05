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"تركي بن طلال" يدشن المشروع التاسع لـ"نشامى عسير"

يهدف إلى تنفيذ برامج بدنية تثقيفية وصحية عن بعد

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشروع التاسع لمبادرة نشامى عسير بعنوان "ساعة صحة"، بواقع 54 ساعة لمدة شهرين بالشراكة مع إدارة تعليم عسير والبرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة بخميس مشيط.

ويقوم فريق مختص بتنفيذ برامج بدنية وتثقيفية صحية عن بعد، وينشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تزويد الأسر بمهارات بدنية صحية لشغل أوقاتهم ودعم مبادرة الأنشطة البدنية والصحية في المنزل.

ويعمل المشروع على رفع ثقافة المجتمع الصحية من خلال البداية بكافة شرائح المجتمع وتقديم برامج مختلفة تناسب جميع الأعمار وبأقل التكاليف، ويحقق المشروع الهدف الاستراتيجي الخيري لدعم ومساندة الأسر والمحتاجين، فيما يقدم مشروع "ساعة صحة" برامج توعوية صحية بالتزامن مع إطلاق خطة الكبح في غرفة إدارة أزمة كورونا للفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويُقدم لهم نصائح إرشادية حول التعاملات الصحية التي يجب التقيد بها للحيلولة بينهم وبين الفيروس.

ويتمثل دور نشامى عسير في تأمين الدعم اللازم، وتزويد الجهة المنفذة بالمحتوى الصحي للتمارين الصحية والبدنية بشكل مستمر مما يضمن استمرار البرامج بتجدد دائم.

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"تركي بن طلال" يدشن المشروع التاسع لـ"نشامى عسير"
سبق

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشروع التاسع لمبادرة نشامى عسير بعنوان "ساعة صحة"، بواقع 54 ساعة لمدة شهرين بالشراكة مع إدارة تعليم عسير والبرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة بخميس مشيط.

ويقوم فريق مختص بتنفيذ برامج بدنية وتثقيفية صحية عن بعد، وينشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تزويد الأسر بمهارات بدنية صحية لشغل أوقاتهم ودعم مبادرة الأنشطة البدنية والصحية في المنزل.

ويعمل المشروع على رفع ثقافة المجتمع الصحية من خلال البداية بكافة شرائح المجتمع وتقديم برامج مختلفة تناسب جميع الأعمار وبأقل التكاليف، ويحقق المشروع الهدف الاستراتيجي الخيري لدعم ومساندة الأسر والمحتاجين، فيما يقدم مشروع "ساعة صحة" برامج توعوية صحية بالتزامن مع إطلاق خطة الكبح في غرفة إدارة أزمة كورونا للفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويُقدم لهم نصائح إرشادية حول التعاملات الصحية التي يجب التقيد بها للحيلولة بينهم وبين الفيروس.

ويتمثل دور نشامى عسير في تأمين الدعم اللازم، وتزويد الجهة المنفذة بالمحتوى الصحي للتمارين الصحية والبدنية بشكل مستمر مما يضمن استمرار البرامج بتجدد دائم.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
05:20 PM

"تركي بن طلال" يدشن المشروع التاسع لـ"نشامى عسير"

يهدف إلى تنفيذ برامج بدنية تثقيفية وصحية عن بعد

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رائد القرفي - أبها
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دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشروع التاسع لمبادرة نشامى عسير بعنوان "ساعة صحة"، بواقع 54 ساعة لمدة شهرين بالشراكة مع إدارة تعليم عسير والبرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة بخميس مشيط.

ويقوم فريق مختص بتنفيذ برامج بدنية وتثقيفية صحية عن بعد، وينشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تزويد الأسر بمهارات بدنية صحية لشغل أوقاتهم ودعم مبادرة الأنشطة البدنية والصحية في المنزل.

ويعمل المشروع على رفع ثقافة المجتمع الصحية من خلال البداية بكافة شرائح المجتمع وتقديم برامج مختلفة تناسب جميع الأعمار وبأقل التكاليف، ويحقق المشروع الهدف الاستراتيجي الخيري لدعم ومساندة الأسر والمحتاجين، فيما يقدم مشروع "ساعة صحة" برامج توعوية صحية بالتزامن مع إطلاق خطة الكبح في غرفة إدارة أزمة كورونا للفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويُقدم لهم نصائح إرشادية حول التعاملات الصحية التي يجب التقيد بها للحيلولة بينهم وبين الفيروس.

ويتمثل دور نشامى عسير في تأمين الدعم اللازم، وتزويد الجهة المنفذة بالمحتوى الصحي للتمارين الصحية والبدنية بشكل مستمر مما يضمن استمرار البرامج بتجدد دائم.

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