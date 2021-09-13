النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر"

لتعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030

إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الهيئة، حرصت الهيئة على رقمنة عملياتها الإدارية عبر توفير خدمات إدارية سحابية لتسيير العمليات بسهولة، وتخزين البيانات بأعلى معايير أمن المعلومات بالشراكة مع منصة "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال.

وتفصيلاً، تهدف هيئة تطوير مكة بهذه الرقمنة إلى تعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وفق أعلى المعايير العالمية لإدارة المنظمات.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن عمر العارضي: إن برنامج التحول الرقمي في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يأتي لمواكبة التقدم الذي تحققه المملكة ضمن مؤشر التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين، وفقًا لما أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المتمثل في حملة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وهو ما يعزز التحول الرقمي الحكومي المتسارع في السعودية، كما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بمزيد من الفاعلية والدقة والشفافية.

وتابع العارضي: مشروع رقمنة العمليات تقدم حلولاً شاملة بمعايير ذات جودة عالمية، وتتفهم متطلبات عملنا، وتحرص على توفير الدعم التقني، وتكييف الحلول بما يتوافق مع احتياجات الهيئة". مضيفًا بأن هذه الخدمة ستساهم في تجويد أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المقبلة على تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية والتنموية والمجتمعية في المنطقة.

ومن جهته، أكد صالح المطيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "دفاتر"، اعتزازه باختيار هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لهم كشريك في إدارة عملياتها الرقمية، مشيرًا إلى أن شراكتهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إضافة كبيرة لهم، خاصة بعد ما لمسوه من احترافية وشفافية عالية لدى فريق عمل الهيئة، وأهمية دورهم في تطوير أقدس بقاع الأرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر"
سبق

إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الهيئة، حرصت الهيئة على رقمنة عملياتها الإدارية عبر توفير خدمات إدارية سحابية لتسيير العمليات بسهولة، وتخزين البيانات بأعلى معايير أمن المعلومات بالشراكة مع منصة "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال.

وتفصيلاً، تهدف هيئة تطوير مكة بهذه الرقمنة إلى تعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وفق أعلى المعايير العالمية لإدارة المنظمات.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن عمر العارضي: إن برنامج التحول الرقمي في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يأتي لمواكبة التقدم الذي تحققه المملكة ضمن مؤشر التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين، وفقًا لما أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المتمثل في حملة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وهو ما يعزز التحول الرقمي الحكومي المتسارع في السعودية، كما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بمزيد من الفاعلية والدقة والشفافية.

وتابع العارضي: مشروع رقمنة العمليات تقدم حلولاً شاملة بمعايير ذات جودة عالمية، وتتفهم متطلبات عملنا، وتحرص على توفير الدعم التقني، وتكييف الحلول بما يتوافق مع احتياجات الهيئة". مضيفًا بأن هذه الخدمة ستساهم في تجويد أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المقبلة على تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية والتنموية والمجتمعية في المنطقة.

ومن جهته، أكد صالح المطيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "دفاتر"، اعتزازه باختيار هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لهم كشريك في إدارة عملياتها الرقمية، مشيرًا إلى أن شراكتهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إضافة كبيرة لهم، خاصة بعد ما لمسوه من احترافية وشفافية عالية لدى فريق عمل الهيئة، وأهمية دورهم في تطوير أقدس بقاع الأرض.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:36 PM

"هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر"

لتعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
460

إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الهيئة، حرصت الهيئة على رقمنة عملياتها الإدارية عبر توفير خدمات إدارية سحابية لتسيير العمليات بسهولة، وتخزين البيانات بأعلى معايير أمن المعلومات بالشراكة مع منصة "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال.

وتفصيلاً، تهدف هيئة تطوير مكة بهذه الرقمنة إلى تعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وفق أعلى المعايير العالمية لإدارة المنظمات.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن عمر العارضي: إن برنامج التحول الرقمي في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يأتي لمواكبة التقدم الذي تحققه المملكة ضمن مؤشر التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين، وفقًا لما أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المتمثل في حملة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وهو ما يعزز التحول الرقمي الحكومي المتسارع في السعودية، كما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بمزيد من الفاعلية والدقة والشفافية.

وتابع العارضي: مشروع رقمنة العمليات تقدم حلولاً شاملة بمعايير ذات جودة عالمية، وتتفهم متطلبات عملنا، وتحرص على توفير الدعم التقني، وتكييف الحلول بما يتوافق مع احتياجات الهيئة". مضيفًا بأن هذه الخدمة ستساهم في تجويد أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المقبلة على تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية والتنموية والمجتمعية في المنطقة.

ومن جهته، أكد صالح المطيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "دفاتر"، اعتزازه باختيار هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لهم كشريك في إدارة عملياتها الرقمية، مشيرًا إلى أن شراكتهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إضافة كبيرة لهم، خاصة بعد ما لمسوه من احترافية وشفافية عالية لدى فريق عمل الهيئة، وأهمية دورهم في تطوير أقدس بقاع الأرض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة