"هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر"

لتعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030

إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الهيئة، حرصت الهيئة على رقمنة عملياتها الإدارية عبر توفير خدمات إدارية سحابية لتسيير العمليات بسهولة، وتخزين البيانات بأعلى معايير أمن المعلومات بالشراكة مع منصة "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال.

وتفصيلاً، تهدف هيئة تطوير مكة بهذه الرقمنة إلى تعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وفق أعلى المعايير العالمية لإدارة المنظمات.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن عمر العارضي: إن برنامج التحول الرقمي في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يأتي لمواكبة التقدم الذي تحققه المملكة ضمن مؤشر التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين، وفقًا لما أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المتمثل في حملة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وهو ما يعزز التحول الرقمي الحكومي المتسارع في السعودية، كما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بمزيد من الفاعلية والدقة والشفافية.

وتابع العارضي: مشروع رقمنة العمليات تقدم حلولاً شاملة بمعايير ذات جودة عالمية، وتتفهم متطلبات عملنا، وتحرص على توفير الدعم التقني، وتكييف الحلول بما يتوافق مع احتياجات الهيئة". مضيفًا بأن هذه الخدمة ستساهم في تجويد أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المقبلة على تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية والتنموية والمجتمعية في المنطقة.

ومن جهته، أكد صالح المطيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "دفاتر"، اعتزازه باختيار هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لهم كشريك في إدارة عملياتها الرقمية، مشيرًا إلى أن شراكتهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إضافة كبيرة لهم، خاصة بعد ما لمسوه من احترافية وشفافية عالية لدى فريق عمل الهيئة، وأهمية دورهم في تطوير أقدس بقاع الأرض.