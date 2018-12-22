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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

بما فيها "أوميكرون".. الجيش الأمريكي سيطلق لقاحًا ضد جميع سلالات "كورونا"

مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة في مركز "والتر ريد" يكشف عن التفاصيل

أعلن مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة بمركز والتر ريد، كايفون مودجاراد، أن متخصصين بالجيش الأمريكي من المتوقع أن يكشفوا، في غضون أسابيع، عن تطوير لقاح فعال ضد جميع سلالات "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أكتوبر الماضي، أن مجموعة من العلماء العاملين في الجيش الأمريكي يطوّرون لقاحًا عالميًّا يحمي من جميع أنواع فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن حوالى 20 مجموعة بحثية في العالم تعمل على تحضير "لقاح ضد فيروس البنكرياس".

وتم اختبار لقاح يعتمد على الجسيمات النانوية "فيريتين سبايك"، بنجاح على الحيوانات؛ فيما انتهت في ديسمبر المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك أوميكرون.

وبحسب "مودجاراد"، حصل المختصون على نتائج اختبار إيجابية، وتخضع الآن للفحص النهائي.

ولفت إلى أن التجارب السريرية للقاح على البشر استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية؛ حيث احتاج البحث إلى اختيار الأشخاص الذين لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا في السابق ولم يتم تطعيمهم؛ في حين أشير إلى أن الخطوة التالية ستتمثل في مراقبة كيفية عمل اللقاح الجديد على الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا أو أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وقال مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة في مركز والتر ريد: "قررنا التركيز على المنظور طويل المدى، وليس التركيز على المظهر الأوليّ لفيروس كورونا؛ إذ إن الفيروسات تتحور وستظهر متغيرات جديدة.. إن منصتنا ونهجنا يسمحان للناس بالاستعداد لذلك".

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بما فيها "أوميكرون".. الجيش الأمريكي سيطلق لقاحًا ضد جميع سلالات "كورونا"
سبق

أعلن مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة بمركز والتر ريد، كايفون مودجاراد، أن متخصصين بالجيش الأمريكي من المتوقع أن يكشفوا، في غضون أسابيع، عن تطوير لقاح فعال ضد جميع سلالات "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أكتوبر الماضي، أن مجموعة من العلماء العاملين في الجيش الأمريكي يطوّرون لقاحًا عالميًّا يحمي من جميع أنواع فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن حوالى 20 مجموعة بحثية في العالم تعمل على تحضير "لقاح ضد فيروس البنكرياس".

وتم اختبار لقاح يعتمد على الجسيمات النانوية "فيريتين سبايك"، بنجاح على الحيوانات؛ فيما انتهت في ديسمبر المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك أوميكرون.

وبحسب "مودجاراد"، حصل المختصون على نتائج اختبار إيجابية، وتخضع الآن للفحص النهائي.

ولفت إلى أن التجارب السريرية للقاح على البشر استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية؛ حيث احتاج البحث إلى اختيار الأشخاص الذين لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا في السابق ولم يتم تطعيمهم؛ في حين أشير إلى أن الخطوة التالية ستتمثل في مراقبة كيفية عمل اللقاح الجديد على الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا أو أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وقال مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة في مركز والتر ريد: "قررنا التركيز على المنظور طويل المدى، وليس التركيز على المظهر الأوليّ لفيروس كورونا؛ إذ إن الفيروسات تتحور وستظهر متغيرات جديدة.. إن منصتنا ونهجنا يسمحان للناس بالاستعداد لذلك".

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:24 PM

بما فيها "أوميكرون".. الجيش الأمريكي سيطلق لقاحًا ضد جميع سلالات "كورونا"

مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة في مركز "والتر ريد" يكشف عن التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة بمركز والتر ريد، كايفون مودجاراد، أن متخصصين بالجيش الأمريكي من المتوقع أن يكشفوا، في غضون أسابيع، عن تطوير لقاح فعال ضد جميع سلالات "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أكتوبر الماضي، أن مجموعة من العلماء العاملين في الجيش الأمريكي يطوّرون لقاحًا عالميًّا يحمي من جميع أنواع فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن حوالى 20 مجموعة بحثية في العالم تعمل على تحضير "لقاح ضد فيروس البنكرياس".

وتم اختبار لقاح يعتمد على الجسيمات النانوية "فيريتين سبايك"، بنجاح على الحيوانات؛ فيما انتهت في ديسمبر المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك أوميكرون.

وبحسب "مودجاراد"، حصل المختصون على نتائج اختبار إيجابية، وتخضع الآن للفحص النهائي.

ولفت إلى أن التجارب السريرية للقاح على البشر استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية؛ حيث احتاج البحث إلى اختيار الأشخاص الذين لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا في السابق ولم يتم تطعيمهم؛ في حين أشير إلى أن الخطوة التالية ستتمثل في مراقبة كيفية عمل اللقاح الجديد على الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا أو أصيبوا بـ"كوفيد-19".

وقال مدير قسم الأمراض المعدية المستجدة في مركز والتر ريد: "قررنا التركيز على المنظور طويل المدى، وليس التركيز على المظهر الأوليّ لفيروس كورونا؛ إذ إن الفيروسات تتحور وستظهر متغيرات جديدة.. إن منصتنا ونهجنا يسمحان للناس بالاستعداد لذلك".

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