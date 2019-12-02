غدًا الثلاثاء.. دبي تستضيف الدورة 14 لمنتدى "جيبكا" وتُكَرّم الوزير السعودي الزامل

بمشاركة "البنيان" وقادة أكبر شركات الكيماويات في العالم

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنظمة الممثلة لقطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، أن دورته الـ14 لمنتدى "جيبكا" السنوي، ستنطلق في دبي غدًا الثلاثاء 3 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين في مدينة جميرا، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع الذين يمثلون أكبر شركات الكيماويات في العالم.

وتسلط الدورة الـ14 من منتدى "جيبكا" التي ستُعقد تحت شعار "النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية"، الضوءَ على المشاريع الضخمة والصفقات التي أُبرمت في منطقة الخليج العربي خلال 12 شهرًا الماضية، والتي تُقَدّر قيمتها بـ14.2 مليار دولار.

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" الدكتور عبدالوهاب السعدون: إن المنتدى يشكل أكبر حدث من نوعه على مستوى المنطقة يجمع كبار قادة القطاع في منطقة الخليج العربي؛ حيث يجذب باستمرار أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويوفر لهم منصة مثالية للتعرف على واقع الصناعة وتوجهاتها المستقبلية، ويساعدهم على تخطيط أعمالهم واكتشاف طرق جديدة لتحفيز النمو، عبر إتاحة الفرصة للقاء بالمسؤولين التنفيذيين.

ويشارك في فعاليات منتدى "جيبكا" لهذا العام، الذي حقق سمعة واسعة على مدار السنوات الماضية باعتباره الحدث الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، نخبةٌ من المتحدثين البارزين وقادة القطاع الذين يمثلون أكبر شركات الكيماويات في العالم بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة "جيبكا" المهندس يوسف البنيان، الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، وأما الكلمة الرئيسية فيلقيها بوب باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل باسيل ورئيس المجلس الدولي لاتحادات الصناعات الكيماوية، إلى جانب كارين ماكي، رئيس شركة إكسون موبيل للكيماويات الكيميائية وساوري دبورج، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة باسف (BASF) الألمانية وإيلكو هوكسترا، الرئيس التنفيذي لشركة رويال فوباك الهولندية.

ومن بين أبرز المتحدثين خلال فعاليات منتدى جيبكا السنوي دارين ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة معادن وكريستيان كولمان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإيفونيك، الذين سيناقشون سيناريوهات الشراكة المختلفة وآفاق النمو من خلال الابتكار والاستدامة على التوالي. بالإضافة إلى آدم سيمنسكي، رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون: "بعد الصفقات الكبيرة والمؤثرة، مثل خطط الاكتتاب العام الأولى لشركة أرامكو السعودية الذي يوصف بأنه الأكبر في التاريخ، بالإضافة إلى استحواذها على 70% من أسهم شركة سابك؛ أصبحت منطقة الخليج العربي تتصدر العناوين الرئيسية في العالم؛ الأمر الذي يرفع من أهمية وتوقيت دورة هذا العام من منتدى جيبكا السنوي التي ستنعقد غدًا الثلاثاء؛ حيث شكّل منتدى "جيبكا" منذ بداياته الأولى عام 2006 أكبرَ حدث من نوعه على مستوى المنطقة".

وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، عن منح الراحل المهندس عبدالعزيز الزامل، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق في السعودية، جائزة "الرواد" تكريمًا للجهود والإنجازات التي سطرها خلال مسيرته المهنية، وإسهاماته الاستثنائية في تنمية وتطوير قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي.