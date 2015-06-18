"آل عبدالدائم" يحتفلون بزفاف "مهند" في العلا

احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب.
احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب.
احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب.
احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب.