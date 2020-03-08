الآسيوي يطلب من الاتحادات الوطنية التعاون إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات

اختتام اجتماعات لجنة الطوارئ في الدوحة ودبي

اجتمع ممثلون عن الاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث قاموا بتقديم مجموعة من المقترحات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء هذا الاجتماع بعد عقد اجتماع مماثل الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور للاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة شرق آسيا.

واجتمع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع ممثلين عن اتحادات غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، وفي مدينة دبي الإماراتية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وقد طلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16.

وسيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي إلى شهر أيلول/سبتمبر، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر ذهاباً و28 و29 من ذات الشهر إياباً، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 تشرين الثاني/نوفمبر للذهاب في الشرق و28 تشرين الثاني/نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير.

وكما هو الحال في شرق آسيا، فقد قامت الاتحادات الوطنية بتقديم مقترحات سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدراستها بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريون، قبل أن يتم إصدار بيان جديد في وقت لاحق حول التطورات والمواعيد الجديدة المنتظرة.