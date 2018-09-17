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"كبار العلماء": الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لـ "أرامكو" اعتداءات آثمة وأفعال طائشة

لن تثني المملكة عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء -بشدة- الهجومين الإجراميين اللذين استهدفا معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي، مما خلف أضراراً على إمدادات الطاقة التي هي عصب الاقتصاد العالمي.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم:

إن هذه الاعتداءات الآثمة والأفعال الطائشة تؤكّد الطبيعة العدوانية لمَن يقف وراءها، التي تهدّد السلم والأمن العالميين.

وأكّدت في هذا الصدد أن هذه الأعمال العدوانية لن تثني هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية، عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم، وصبر وحلم، وتوازن في النظر والرؤية.

هذا وإننا لنقدر وقفة شعب المملكة خلف قيادته صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمن المملكة واستقرارها بحول الله.

وتدعو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية في العالم، إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية ومَن يقف وراءها.

وستبقى هذه البلاد -بحول الله وقوته- عزيزة محفوظة، وهي -بحمد الله- برجالها وجنودها وولاة أمرها صمام الأمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين.

والله -سبحانه وتعالى- نعم المولى ونعم النصير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كبار العلماء": الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لـ "أرامكو" اعتداءات آثمة وأفعال طائشة
سبق

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء -بشدة- الهجومين الإجراميين اللذين استهدفا معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي، مما خلف أضراراً على إمدادات الطاقة التي هي عصب الاقتصاد العالمي.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم:

إن هذه الاعتداءات الآثمة والأفعال الطائشة تؤكّد الطبيعة العدوانية لمَن يقف وراءها، التي تهدّد السلم والأمن العالميين.

وأكّدت في هذا الصدد أن هذه الأعمال العدوانية لن تثني هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية، عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم، وصبر وحلم، وتوازن في النظر والرؤية.

هذا وإننا لنقدر وقفة شعب المملكة خلف قيادته صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمن المملكة واستقرارها بحول الله.

وتدعو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية في العالم، إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية ومَن يقف وراءها.

وستبقى هذه البلاد -بحول الله وقوته- عزيزة محفوظة، وهي -بحمد الله- برجالها وجنودها وولاة أمرها صمام الأمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين.

والله -سبحانه وتعالى- نعم المولى ونعم النصير.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
09:20 AM

"كبار العلماء": الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لـ "أرامكو" اعتداءات آثمة وأفعال طائشة

لن تثني المملكة عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء -بشدة- الهجومين الإجراميين اللذين استهدفا معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي، مما خلف أضراراً على إمدادات الطاقة التي هي عصب الاقتصاد العالمي.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم:

إن هذه الاعتداءات الآثمة والأفعال الطائشة تؤكّد الطبيعة العدوانية لمَن يقف وراءها، التي تهدّد السلم والأمن العالميين.

وأكّدت في هذا الصدد أن هذه الأعمال العدوانية لن تثني هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية، عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم، وصبر وحلم، وتوازن في النظر والرؤية.

هذا وإننا لنقدر وقفة شعب المملكة خلف قيادته صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمن المملكة واستقرارها بحول الله.

وتدعو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية في العالم، إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية ومَن يقف وراءها.

وستبقى هذه البلاد -بحول الله وقوته- عزيزة محفوظة، وهي -بحمد الله- برجالها وجنودها وولاة أمرها صمام الأمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين.

والله -سبحانه وتعالى- نعم المولى ونعم النصير.

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