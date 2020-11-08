"بن سمار" يكرّم أبناء السعدون بمناسبة عفوهم لوجه الله تعالى

بحضور عدد من الأمراء وشيوخ القبائل ونخبة من الإعلاميين والشعراء

أقام رجل الأعمال مسعد بن سمار العتيبي حفل تكريم لأبناء قبائل "البو عيسى"، وخص منهم أبناء السعدون بمناسبة عفوهم لوجه الله تعالى.

حضر الحفل عدد من الأمراء منهم الأمير نايف بن شعلان وسعود بن شعلان، وجمع من شيوخ القبائل ونخبة من الإعلاميين والشعراء.

وبهذه المناسبة أكد "العتيبي" أن العفو عند المقدرة صفة نبيلة تؤكد الغريزة الإنسانية المزروعة داخل النفس البشرية في الصفح والتسامح والعفو، وهي من الأُسس التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، ونحن بذلك نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حث على مكارم الأخلاق وتعزيز روح المسامحة والصفح والعفو عند المقدرة.

وقدم "العتيبي" شكره لـ"آل السعدون" على عفوهم، سائلاً الله تعالى أن يعوضهم خيراً وأن يرزقهم خيري الدنيا والآخرة.