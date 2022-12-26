النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد.. هكذا يمكنك التمييز بينها

تشابهٌ كبير للتركيبات الجينية.. وطريقة وحيدة لمعرفة التشخيص

على الرغم من اختلاف أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" عن بقية سلالات الفيروس؛ إلا أنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، فكيف يمكن التمييز بينهما؟

اختصاصية الأمراض المعدية في جامعة دالهوزي الكندية، ليزا باريت قالت إنه ليس من السهل تمييز أعراض "أوميكرون" عن نزلات البرد؛ فإذا كانت لديك أعراض نزلة برد خفيفة أو شديدة؛ فمن المحتمل جدًّا أنك مصاب بالفيروس.

وأضافت المختصة أن العارض الوحيد لمرض "كوفيد-19" الذي لا يظهر في نزلات البرد هو فقدان حاسة الشم؛ لكنها ليست أداة مفيدة للتمييز بين الأمرين.

وتَعتبر الخبيرة الكندية أن التشخيص الذاتي ليس خيارًا صائبًا لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا؛ فالأفضل هو معرفة ذلك عن طريق الفحص؛ لتحديد ما إذا كنت مصابًا بمتغير "أوميكرون" أم لا.

ويبدو متحور "أوميكرون" أقربَ إلى نزلات البرد بسبب الطفرات التي طرأت عليه، بحسب وكالة "رويترز"، والأعراض هي سيلان الأنف والصداع والإعياء، سواء أكان خفيفًا أو شديدًا، بالإضافة إلى العطس والتهاب الحلق.

وتختلف هذه الأعراض مع الأعراض المعروفة للمتحورات السابقة من الفيروس مثل فقدان حاستي التذوق والشم.

ووجدت دراسة نُشرت في مطلع ديسمبر الجاري، أن التركيبات الجينية لـ"أوميكرون" ونزلات البرد متشابهة؛ مما يجعل الأعراض متشابهة أيضًا؛ إلا أن الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي الصداع والتعب وفقًا للخبراء.

عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي، البروفيسور لورانس يونغ، قال لصحيفة "الصن" البريطانية: "يبدو أن هناك تداخلًا مع أعراض البرد، وهناك تقديرات بأن ربع المصابين بنزلات البرد مصابون بالفعل بكوفيد-19".

وتابع: "إنها متداخلة بالفعل؛ ولكن يبدو أن ظهور البرد يكون تدريجيًّا أكثر؛ لكن مع أوميكرون يصاب الناس بالصداع والتعب بسرعة إذا كانوا مصابين بكوفيد-19؛ في حين أن نزلة البرد تتطور على مدى بضعة أيام".

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد.. هكذا يمكنك التمييز بينها
سبق

على الرغم من اختلاف أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" عن بقية سلالات الفيروس؛ إلا أنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، فكيف يمكن التمييز بينهما؟

اختصاصية الأمراض المعدية في جامعة دالهوزي الكندية، ليزا باريت قالت إنه ليس من السهل تمييز أعراض "أوميكرون" عن نزلات البرد؛ فإذا كانت لديك أعراض نزلة برد خفيفة أو شديدة؛ فمن المحتمل جدًّا أنك مصاب بالفيروس.

وأضافت المختصة أن العارض الوحيد لمرض "كوفيد-19" الذي لا يظهر في نزلات البرد هو فقدان حاسة الشم؛ لكنها ليست أداة مفيدة للتمييز بين الأمرين.

وتَعتبر الخبيرة الكندية أن التشخيص الذاتي ليس خيارًا صائبًا لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا؛ فالأفضل هو معرفة ذلك عن طريق الفحص؛ لتحديد ما إذا كنت مصابًا بمتغير "أوميكرون" أم لا.

ويبدو متحور "أوميكرون" أقربَ إلى نزلات البرد بسبب الطفرات التي طرأت عليه، بحسب وكالة "رويترز"، والأعراض هي سيلان الأنف والصداع والإعياء، سواء أكان خفيفًا أو شديدًا، بالإضافة إلى العطس والتهاب الحلق.

وتختلف هذه الأعراض مع الأعراض المعروفة للمتحورات السابقة من الفيروس مثل فقدان حاستي التذوق والشم.

ووجدت دراسة نُشرت في مطلع ديسمبر الجاري، أن التركيبات الجينية لـ"أوميكرون" ونزلات البرد متشابهة؛ مما يجعل الأعراض متشابهة أيضًا؛ إلا أن الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي الصداع والتعب وفقًا للخبراء.

عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي، البروفيسور لورانس يونغ، قال لصحيفة "الصن" البريطانية: "يبدو أن هناك تداخلًا مع أعراض البرد، وهناك تقديرات بأن ربع المصابين بنزلات البرد مصابون بالفعل بكوفيد-19".

وتابع: "إنها متداخلة بالفعل؛ ولكن يبدو أن ظهور البرد يكون تدريجيًّا أكثر؛ لكن مع أوميكرون يصاب الناس بالصداع والتعب بسرعة إذا كانوا مصابين بكوفيد-19؛ في حين أن نزلة البرد تتطور على مدى بضعة أيام".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
01:13 PM

أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد.. هكذا يمكنك التمييز بينها

تشابهٌ كبير للتركيبات الجينية.. وطريقة وحيدة لمعرفة التشخيص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,169

على الرغم من اختلاف أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" عن بقية سلالات الفيروس؛ إلا أنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء، فكيف يمكن التمييز بينهما؟

اختصاصية الأمراض المعدية في جامعة دالهوزي الكندية، ليزا باريت قالت إنه ليس من السهل تمييز أعراض "أوميكرون" عن نزلات البرد؛ فإذا كانت لديك أعراض نزلة برد خفيفة أو شديدة؛ فمن المحتمل جدًّا أنك مصاب بالفيروس.

وأضافت المختصة أن العارض الوحيد لمرض "كوفيد-19" الذي لا يظهر في نزلات البرد هو فقدان حاسة الشم؛ لكنها ليست أداة مفيدة للتمييز بين الأمرين.

وتَعتبر الخبيرة الكندية أن التشخيص الذاتي ليس خيارًا صائبًا لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا؛ فالأفضل هو معرفة ذلك عن طريق الفحص؛ لتحديد ما إذا كنت مصابًا بمتغير "أوميكرون" أم لا.

ويبدو متحور "أوميكرون" أقربَ إلى نزلات البرد بسبب الطفرات التي طرأت عليه، بحسب وكالة "رويترز"، والأعراض هي سيلان الأنف والصداع والإعياء، سواء أكان خفيفًا أو شديدًا، بالإضافة إلى العطس والتهاب الحلق.

وتختلف هذه الأعراض مع الأعراض المعروفة للمتحورات السابقة من الفيروس مثل فقدان حاستي التذوق والشم.

ووجدت دراسة نُشرت في مطلع ديسمبر الجاري، أن التركيبات الجينية لـ"أوميكرون" ونزلات البرد متشابهة؛ مما يجعل الأعراض متشابهة أيضًا؛ إلا أن الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي الصداع والتعب وفقًا للخبراء.

عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي، البروفيسور لورانس يونغ، قال لصحيفة "الصن" البريطانية: "يبدو أن هناك تداخلًا مع أعراض البرد، وهناك تقديرات بأن ربع المصابين بنزلات البرد مصابون بالفعل بكوفيد-19".

وتابع: "إنها متداخلة بالفعل؛ ولكن يبدو أن ظهور البرد يكون تدريجيًّا أكثر؛ لكن مع أوميكرون يصاب الناس بالصداع والتعب بسرعة إذا كانوا مصابين بكوفيد-19؛ في حين أن نزلة البرد تتطور على مدى بضعة أيام".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,907
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة