ويستهدف تطبيق الأداء الوظيفي جميع الإداريين بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، فيما شرعت الجهات المعنية بالتعليم لتطبيقه من العام المالي 2022م، وتأهيل القائمين عليه في إدارات التعليم في مختلف أنحاء المملكة.

تعتزم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للموارد البشرية تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها "الإداريين"، ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م.

"التعليم" تعتزم تطبيق "الأداء الوظيفي" لمنسوبيها الإداريين‎‎ سعود الدعجاني سبق 2021-10-24 تعتزم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للموارد البشرية تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها "الإداريين"، ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م. ويستهدف تطبيق الأداء الوظيفي جميع الإداريين بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، فيما شرعت الجهات المعنية بالتعليم لتطبيقه من العام المالي 2022م، وتأهيل القائمين عليه في إدارات التعليم في مختلف أنحاء المملكة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 02:27 PM

"التعليم" تعتزم تطبيق "الأداء الوظيفي" لمنسوبيها الإداريين‎‎ ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م بمختلف أنحاء المملكة





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تعتزم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للموارد البشرية تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها "الإداريين"، ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م.

ويستهدف تطبيق الأداء الوظيفي جميع الإداريين بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، فيما شرعت الجهات المعنية بالتعليم لتطبيقه من العام المالي 2022م، وتأهيل القائمين عليه في إدارات التعليم في مختلف أنحاء المملكة.