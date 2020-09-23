محافظ بيشة يشهد فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 90

أُقيم بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية

شهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مساء اليوم، احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة الذي أُقيم في قصر بن هتيل التراثي بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، ثم ألقى المحافظ كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة عسير - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة لنستذكر توحيد المملكة وجمع الشمل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء، مبينًا أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها ومحافظاتها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم لهذه القيادة الرشيدة.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن السلم المجتمعي وشفاعة سمو أمير منطقة عسير التي أسهمت في تنازل مواطن من أهالي محافظة بيشة عن قاتل ابنه كما شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا بعنوان "توحيد المملكة"، كما أُلقيت عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية والشيلات الوطنية ثم قدم فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة فولكلورًا شعبيًا بمشاركة عدد من الشعراء، تلا ذلك العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة.