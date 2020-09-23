النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

محافظ بيشة يشهد فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 90

أُقيم بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية

شهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مساء اليوم، احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة الذي أُقيم في قصر بن هتيل التراثي بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، ثم ألقى المحافظ كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة عسير - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة لنستذكر توحيد المملكة وجمع الشمل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء، مبينًا أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها ومحافظاتها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم لهذه القيادة الرشيدة.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن السلم المجتمعي وشفاعة سمو أمير منطقة عسير التي أسهمت في تنازل مواطن من أهالي محافظة بيشة عن قاتل ابنه كما شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا بعنوان "توحيد المملكة"، كما أُلقيت عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية والشيلات الوطنية ثم قدم فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة فولكلورًا شعبيًا بمشاركة عدد من الشعراء، تلا ذلك العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ بيشة يشهد فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 90
سبق

شهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مساء اليوم، احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة الذي أُقيم في قصر بن هتيل التراثي بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، ثم ألقى المحافظ كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة عسير - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة لنستذكر توحيد المملكة وجمع الشمل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء، مبينًا أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها ومحافظاتها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم لهذه القيادة الرشيدة.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن السلم المجتمعي وشفاعة سمو أمير منطقة عسير التي أسهمت في تنازل مواطن من أهالي محافظة بيشة عن قاتل ابنه كما شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا بعنوان "توحيد المملكة"، كما أُلقيت عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية والشيلات الوطنية ثم قدم فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة فولكلورًا شعبيًا بمشاركة عدد من الشعراء، تلا ذلك العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:49 AM

محافظ بيشة يشهد فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 90

أُقيم بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
31

شهد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مساء اليوم، احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة الذي أُقيم في قصر بن هتيل التراثي بحضور رئيس جامعة بيشة ومديري الإدارات الأمنية والخدمية.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، ثم ألقى المحافظ كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة عسير - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة لنستذكر توحيد المملكة وجمع الشمل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء، مبينًا أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها ومحافظاتها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم لهذه القيادة الرشيدة.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن السلم المجتمعي وشفاعة سمو أمير منطقة عسير التي أسهمت في تنازل مواطن من أهالي محافظة بيشة عن قاتل ابنه كما شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا بعنوان "توحيد المملكة"، كما أُلقيت عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية والشيلات الوطنية ثم قدم فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة فولكلورًا شعبيًا بمشاركة عدد من الشعراء، تلا ذلك العرضة السعودية ابتهاجًا بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,781

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة