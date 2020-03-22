بعد استقبال خجول.. الشعلة الأولمبية تستقطب آلاف اليابانيين رغم "كورونا"

تحذيرات من تعليق مشاهدتها مع توافد أعداد غفيرة

توافد عشرات الآلاف من اليابانيين اليوم (الأحد) وأمس؛ لرؤية الشعلة الأولمبية التي وضعت في مرجل في شمال شرق اليابان خلال نهاية الأسبوع على الرغم من القلق المتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد.

ووصلت الشعلة إلى اليابان الجمعة حيث لقيت استقبالاً خجولاً وسط الشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها، على رغم تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن اتخاذ القرار بتأجليها سابق لأوانه حاليًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد أكثر من 50 ألف شخص أمس لرؤية الشعلة في محطة سنداي في مقاطعة مياغي حيث ارتدى معظم الحضور قناعًا وبعضهم انتظر في صفوف امتدت على مسافة 500 متر لساعات عدة.

وحذرت اللجنة المنظمة من أن توافد عدد أكبر من المتوقع سيؤدي إلى تعليق الفرجة في حال أصبحت الجماهير غفيرة جدًا.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الشعلة على امتداد اليابان في 26 مارس، بدءًا من مجمع رياضي في فوكوشيما استخدم كقاعدة لعمال الإنقاذ في العام 2011، إبان الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية التي ضربت المنطقة لكن المنظمين منعوا حضور الجمهور للاحتفالات المرافقة، وطلبوا من الناس "تفادي تشكيل حشود" على مسار الشعلة.

وتتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة لإرجاء الألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، في ظل تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من عشرة آلاف شخص حول العالم حتى اليوم.