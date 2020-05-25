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رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

ندرك صدق مشاعركم سيدي خادم الحرمين.. نتفهم ما يجول في خاطركم سيدي سمو ولي العهد.. لقد صاد الوجدان طيف حنينكم للقاء.. قرأنا ما بين السطور.. فلامسنا فيض حبكم.. فحار بعباراتكم ألم البعاد.. تسلل نبض الحروف فلامس الأعماق..

فاطمئن يا سيدي.. نحن بخير ما دمتم بخير.. إننا آمنون بين عيالنا، مطمئنون إذ أنتم ساهرون..

والله لقد فاق خير بلادنا ما نأمل.. ووفرت دولتنا كل ما نحتاج.. تباعدت الأبدان.. تقاربت بالتواصل كل المسافات.. عيدنا بخير وبهجة..

حل بيننا العيد ونحن في بيوتنا قارُّون، يهطل العطاء علينا وبرد العيش من كل صوب.. نِعَم تستوجب الشكر..

رجالكم عبروا المستحيل.. غاصوا أعماق خيالنا.. قدموا الدر لنا على أطباق من فضة.. عيون باتت ساهرة تحمينا، لن تمسها النار بحوله وقوته..

طب نفسًا يا سيدي.. كن مرتاح البال قرير العين.. فشعبكم يلهج بالدعاء أن يديمكم ذخرًا، ويحييكم دهرًا..

نحن نصنع العيد بأيدينا.. فالأمان عيد.. العافية عيد.. السلامة عيد..

ستزول الجائحة بصادق التضرع إلى المولى خالق كل شيء..

دمتم سيدي لنا عيدًا ما دامت الأعياد أنتم..

كل الأمنيات أن نحظى بملامسة يدكم الحانية، وأنصع جبين..

الرئيسية/ المملكة

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رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا
سبق

ندرك صدق مشاعركم سيدي خادم الحرمين.. نتفهم ما يجول في خاطركم سيدي سمو ولي العهد.. لقد صاد الوجدان طيف حنينكم للقاء.. قرأنا ما بين السطور.. فلامسنا فيض حبكم.. فحار بعباراتكم ألم البعاد.. تسلل نبض الحروف فلامس الأعماق..

فاطمئن يا سيدي.. نحن بخير ما دمتم بخير.. إننا آمنون بين عيالنا، مطمئنون إذ أنتم ساهرون..

والله لقد فاق خير بلادنا ما نأمل.. ووفرت دولتنا كل ما نحتاج.. تباعدت الأبدان.. تقاربت بالتواصل كل المسافات.. عيدنا بخير وبهجة..

حل بيننا العيد ونحن في بيوتنا قارُّون، يهطل العطاء علينا وبرد العيش من كل صوب.. نِعَم تستوجب الشكر..

رجالكم عبروا المستحيل.. غاصوا أعماق خيالنا.. قدموا الدر لنا على أطباق من فضة.. عيون باتت ساهرة تحمينا، لن تمسها النار بحوله وقوته..

طب نفسًا يا سيدي.. كن مرتاح البال قرير العين.. فشعبكم يلهج بالدعاء أن يديمكم ذخرًا، ويحييكم دهرًا..

نحن نصنع العيد بأيدينا.. فالأمان عيد.. العافية عيد.. السلامة عيد..

ستزول الجائحة بصادق التضرع إلى المولى خالق كل شيء..

دمتم سيدي لنا عيدًا ما دامت الأعياد أنتم..

كل الأمنيات أن نحظى بملامسة يدكم الحانية، وأنصع جبين..

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:22 PM

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ - الرياض
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183

ندرك صدق مشاعركم سيدي خادم الحرمين.. نتفهم ما يجول في خاطركم سيدي سمو ولي العهد.. لقد صاد الوجدان طيف حنينكم للقاء.. قرأنا ما بين السطور.. فلامسنا فيض حبكم.. فحار بعباراتكم ألم البعاد.. تسلل نبض الحروف فلامس الأعماق..

فاطمئن يا سيدي.. نحن بخير ما دمتم بخير.. إننا آمنون بين عيالنا، مطمئنون إذ أنتم ساهرون..

والله لقد فاق خير بلادنا ما نأمل.. ووفرت دولتنا كل ما نحتاج.. تباعدت الأبدان.. تقاربت بالتواصل كل المسافات.. عيدنا بخير وبهجة..

حل بيننا العيد ونحن في بيوتنا قارُّون، يهطل العطاء علينا وبرد العيش من كل صوب.. نِعَم تستوجب الشكر..

رجالكم عبروا المستحيل.. غاصوا أعماق خيالنا.. قدموا الدر لنا على أطباق من فضة.. عيون باتت ساهرة تحمينا، لن تمسها النار بحوله وقوته..

طب نفسًا يا سيدي.. كن مرتاح البال قرير العين.. فشعبكم يلهج بالدعاء أن يديمكم ذخرًا، ويحييكم دهرًا..

نحن نصنع العيد بأيدينا.. فالأمان عيد.. العافية عيد.. السلامة عيد..

ستزول الجائحة بصادق التضرع إلى المولى خالق كل شيء..

دمتم سيدي لنا عيدًا ما دامت الأعياد أنتم..

كل الأمنيات أن نحظى بملامسة يدكم الحانية، وأنصع جبين..

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