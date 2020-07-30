النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2629 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1629 إصابة

الحجاج يحمّلون تطبيق مصحف المدينة النبوية عبر الشاشات الإسلامية التفاعلية في مسجد نمرة

يحمل العديد من الخصائص الابتكارية من قبيل "ذكر سبب تسمية السورة وأسمائها التوفيقية"

استفاد حجاج بيت الله الحرام من شاشات باركود تحميل المصحف الشريف، التي نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، ضمن جهودها في تحقيق "البروتوكولات" الصحية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وحرص الحجاج على تحميل التطبيق عبر أجهزتهم الذكية، حيث يحتوي التطبيق خاصية البحث السريع عن اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويأتي التطبيق ضمن الجهود الوزارة في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي، حيث تم رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن "بروتوكولات" تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحجاج يحمّلون تطبيق مصحف المدينة النبوية عبر الشاشات الإسلامية التفاعلية في مسجد نمرة
سبق

استفاد حجاج بيت الله الحرام من شاشات باركود تحميل المصحف الشريف، التي نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، ضمن جهودها في تحقيق "البروتوكولات" الصحية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وحرص الحجاج على تحميل التطبيق عبر أجهزتهم الذكية، حيث يحتوي التطبيق خاصية البحث السريع عن اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويأتي التطبيق ضمن الجهود الوزارة في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي، حيث تم رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن "بروتوكولات" تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
03:10 PM

الحجاج يحمّلون تطبيق مصحف المدينة النبوية عبر الشاشات الإسلامية التفاعلية في مسجد نمرة

يحمل العديد من الخصائص الابتكارية من قبيل "ذكر سبب تسمية السورة وأسمائها التوفيقية"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,591

استفاد حجاج بيت الله الحرام من شاشات باركود تحميل المصحف الشريف، التي نشرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أروقة مساجد المشاعر المقدسة، ضمن جهودها في تحقيق "البروتوكولات" الصحية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وحرص الحجاج على تحميل التطبيق عبر أجهزتهم الذكية، حيث يحتوي التطبيق خاصية البحث السريع عن اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية، وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويأتي التطبيق ضمن الجهود الوزارة في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي، حيث تم رفع جميع المصاحف من مساجد المشاعر المقدسة ضمن "بروتوكولات" تحقيق التباعد للتصدي لفيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,090
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,295

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة