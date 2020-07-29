النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تُنهي فحص جميع المكلفين بخدمة حجاج بيت الله الحرام

أتمت "الصحة" فحص كورونا للمكلفين كافة بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩، وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج سعيًا للخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.

ودعت الصحة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لاتباع السلوكيات الصحية السليمة، والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الإصابة بالأمراض -بإذن الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تُنهي فحص جميع المكلفين بخدمة حجاج بيت الله الحرام
سبق

أتمت "الصحة" فحص كورونا للمكلفين كافة بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩، وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج سعيًا للخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.

ودعت الصحة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لاتباع السلوكيات الصحية السليمة، والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الإصابة بالأمراض -بإذن الله-.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:08 AM

"الصحة" تُنهي فحص جميع المكلفين بخدمة حجاج بيت الله الحرام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
458

أتمت "الصحة" فحص كورونا للمكلفين كافة بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩، وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الصحة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير، وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج سعيًا للخروج بموسم حج صحي وآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.

ودعت الصحة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

كما أهابت الصحة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام لاتباع السلوكيات الصحية السليمة، والالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية التي أصدرتها الوزارة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الإصابة بالأمراض -بإذن الله-.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,058
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,702
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة