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تكليف أمينين للعاصمة المقدسة في 24 ساعة.. هنا " قرار أخير يلغي ما يتعارض معه"

"لينجاوي" كُلِّف أمس ورفع شكره ووعد بالتطوير ثم جاء "التركي" لتسيير الأعمال 6 أشهر

"قرار بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة" و"لينجاوي يرفع شكره ويُصرّح: الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والازدهار للمملكة بشكل عام والعاصمة المقدسة بشكل خاص".. ثم يدخل سكان مكة على الخط بقائمة طلبات للأمين المُكلف تتضمن حلًّا جذريًّا لمشكلة تعثّر تقاطع كوبري طريق الدائري الرابع بمكة مع طريق السيل- المعيصم.

حتى الآن والسياق طبيعي، والتغطية الخبرية في الموعد، ولكن ما حدث اليوم وتحديدًا بعد أقل من 24 ساعة من تكليف "لينجاوي" كان مفاجئًا، حيث صدر قرار جديد بتاريخ اليوم الخميس يقضي بتكليف صالح بن علي التركي؛ للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ وذلك لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى عمله أمينًا لأمانة محافظة جدة.

وجاء في نص قرار تكليف "التركي": "يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة متعلقة بموضوعه، ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه واعتماده".

ولكن يبدو أن هذه الإضافة لم تكفِ للإجابة عن عدة أسئلة تداولها سكان العاصمة المقدسة والمتابعون عبر مواقع التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية حول مصير قرار أمس، وأسباب صدور القرار الجديد اليوم؛ حيث لم تُشِر البيانات الإعلامية الصادرة من الوزارة لأي من ذلك، واكتفت بإعلان مقتضب بتكليف الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكليف أمينين للعاصمة المقدسة في 24 ساعة.. هنا " قرار أخير يلغي ما يتعارض معه"
سبق

"قرار بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة" و"لينجاوي يرفع شكره ويُصرّح: الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والازدهار للمملكة بشكل عام والعاصمة المقدسة بشكل خاص".. ثم يدخل سكان مكة على الخط بقائمة طلبات للأمين المُكلف تتضمن حلًّا جذريًّا لمشكلة تعثّر تقاطع كوبري طريق الدائري الرابع بمكة مع طريق السيل- المعيصم.

حتى الآن والسياق طبيعي، والتغطية الخبرية في الموعد، ولكن ما حدث اليوم وتحديدًا بعد أقل من 24 ساعة من تكليف "لينجاوي" كان مفاجئًا، حيث صدر قرار جديد بتاريخ اليوم الخميس يقضي بتكليف صالح بن علي التركي؛ للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ وذلك لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى عمله أمينًا لأمانة محافظة جدة.

وجاء في نص قرار تكليف "التركي": "يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة متعلقة بموضوعه، ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه واعتماده".

ولكن يبدو أن هذه الإضافة لم تكفِ للإجابة عن عدة أسئلة تداولها سكان العاصمة المقدسة والمتابعون عبر مواقع التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية حول مصير قرار أمس، وأسباب صدور القرار الجديد اليوم؛ حيث لم تُشِر البيانات الإعلامية الصادرة من الوزارة لأي من ذلك، واكتفت بإعلان مقتضب بتكليف الأمين.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
12:50 PM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:46 PM

تكليف أمينين للعاصمة المقدسة في 24 ساعة.. هنا " قرار أخير يلغي ما يتعارض معه"

"لينجاوي" كُلِّف أمس ورفع شكره ووعد بالتطوير ثم جاء "التركي" لتسيير الأعمال 6 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
34,604

"قرار بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة" و"لينجاوي يرفع شكره ويُصرّح: الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والازدهار للمملكة بشكل عام والعاصمة المقدسة بشكل خاص".. ثم يدخل سكان مكة على الخط بقائمة طلبات للأمين المُكلف تتضمن حلًّا جذريًّا لمشكلة تعثّر تقاطع كوبري طريق الدائري الرابع بمكة مع طريق السيل- المعيصم.

حتى الآن والسياق طبيعي، والتغطية الخبرية في الموعد، ولكن ما حدث اليوم وتحديدًا بعد أقل من 24 ساعة من تكليف "لينجاوي" كان مفاجئًا، حيث صدر قرار جديد بتاريخ اليوم الخميس يقضي بتكليف صالح بن علي التركي؛ للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة؛ وذلك لتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى عمله أمينًا لأمانة محافظة جدة.

وجاء في نص قرار تكليف "التركي": "يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة متعلقة بموضوعه، ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه واعتماده".

ولكن يبدو أن هذه الإضافة لم تكفِ للإجابة عن عدة أسئلة تداولها سكان العاصمة المقدسة والمتابعون عبر مواقع التواصل المختلفة خلال الساعات الماضية حول مصير قرار أمس، وأسباب صدور القرار الجديد اليوم؛ حيث لم تُشِر البيانات الإعلامية الصادرة من الوزارة لأي من ذلك، واكتفت بإعلان مقتضب بتكليف الأمين.

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