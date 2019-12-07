"التعاون الإسلامي" عن حادث فلوريدا: لا يمثل القيم السمحة للسعوديين

"العثيمين" قدّم العزاء لأهالي القتلى معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكّدت المنظمة، في بيان لها اليوم، رفضها هذا الاعتداء، مشددةً على أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعاً الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية.

وقدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ العزاء لأهالي القتلى، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.