"قياس" يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية
تمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق بالاختبارات
أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).
وبين المركز أن النتائج متاحة عبر الرابط https://e-services.etec.gov.sa
وتمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).
"قياس" يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-08
أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).
وبين المركز أن النتائج متاحة عبر الرابط https://e-services.etec.gov.sa
وتمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:21 PM
"قياس" يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية
تمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق بالاختبارات
أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى).
وبين المركز أن النتائج متاحة عبر الرابط https://e-services.etec.gov.sa
وتمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).