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رمضان عام 1200هـ.. ظهور الدولة السعودية الأولى ووصولها للعراق والشام

استطاعت ضم الأحساء وتوجَّهت جحافل جيوشها تجاه قطر ووصلت إلى عُمان

تستمر "سبق" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1200 هجريًّا، الذي يصادف عام 1785 ميلاديًّا. وقد شهد رمضان في هذا العام أحداثًا جسامًا، منها ولاية الإمام عبدالعزيز ابن الإمام محمد بن سعود الذي كان تلميذًا نجيبًا لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -؛ فقد درس وتعلم بين يديه، واعتمد عقيدة التوحيد السمحة ودين الله كما أُنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ومرت الدولة السعودية بثلاث مراحل رئيسة عبر التاريخ، بدءًا من تأسيس الدولة السعودية الأولى التي عرفت بإمارة الدرعية، وصولاً إلى تأسيس المملكة العربية السعودية أوائل القرن العشرين. واستمرت الدولة السعودية الأولى إلى ما يقارب أربعًا وسبعين سنة حافلة بكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية المهمة.

والدولة السعودية الأولى أُسست عام 1744م على يد محمد بن سعود بن محمد بن مقرن في منطقة الدرعية، وأُطلق عليها ذلك الاسم نسبة إلى منطقة الدروع التي أتى منها الأئمة. وظلت الدرعية منطلقًا لحملات آل سعود العسكرية، ووصلت إلى وسط العراق وحدود الشام.

وشهد رمضان 1200 هجريًّا توسُّع الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبد العزيز آل سعود؛ إذ استطاعت ضم الأحساء، كما توجهت تجاه قطر، وسيطرت على الزيارة، وهرب أميرها منها إلى البحرين. كما وصلت إلى عُمان ورأس الخيمة حينما بايع القواسم آل سعود.

رمضان كل 100 عام 40هـ رمضان كل 100 عام رمضان 40هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رمضان عام 1200هـ.. ظهور الدولة السعودية الأولى ووصولها للعراق والشام
سبق

تستمر "سبق" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1200 هجريًّا، الذي يصادف عام 1785 ميلاديًّا. وقد شهد رمضان في هذا العام أحداثًا جسامًا، منها ولاية الإمام عبدالعزيز ابن الإمام محمد بن سعود الذي كان تلميذًا نجيبًا لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -؛ فقد درس وتعلم بين يديه، واعتمد عقيدة التوحيد السمحة ودين الله كما أُنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ومرت الدولة السعودية بثلاث مراحل رئيسة عبر التاريخ، بدءًا من تأسيس الدولة السعودية الأولى التي عرفت بإمارة الدرعية، وصولاً إلى تأسيس المملكة العربية السعودية أوائل القرن العشرين. واستمرت الدولة السعودية الأولى إلى ما يقارب أربعًا وسبعين سنة حافلة بكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية المهمة.

والدولة السعودية الأولى أُسست عام 1744م على يد محمد بن سعود بن محمد بن مقرن في منطقة الدرعية، وأُطلق عليها ذلك الاسم نسبة إلى منطقة الدروع التي أتى منها الأئمة. وظلت الدرعية منطلقًا لحملات آل سعود العسكرية، ووصلت إلى وسط العراق وحدود الشام.

وشهد رمضان 1200 هجريًّا توسُّع الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبد العزيز آل سعود؛ إذ استطاعت ضم الأحساء، كما توجهت تجاه قطر، وسيطرت على الزيارة، وهرب أميرها منها إلى البحرين. كما وصلت إلى عُمان ورأس الخيمة حينما بايع القواسم آل سعود.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:04 AM
اخر تعديل
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
05:53 AM

رمضان عام 1200هـ.. ظهور الدولة السعودية الأولى ووصولها للعراق والشام

استطاعت ضم الأحساء وتوجَّهت جحافل جيوشها تجاه قطر ووصلت إلى عُمان

A A A
خالد خليل - الرياض
14
29,454

تستمر "سبق" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1200 هجريًّا، الذي يصادف عام 1785 ميلاديًّا. وقد شهد رمضان في هذا العام أحداثًا جسامًا، منها ولاية الإمام عبدالعزيز ابن الإمام محمد بن سعود الذي كان تلميذًا نجيبًا لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -؛ فقد درس وتعلم بين يديه، واعتمد عقيدة التوحيد السمحة ودين الله كما أُنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ومرت الدولة السعودية بثلاث مراحل رئيسة عبر التاريخ، بدءًا من تأسيس الدولة السعودية الأولى التي عرفت بإمارة الدرعية، وصولاً إلى تأسيس المملكة العربية السعودية أوائل القرن العشرين. واستمرت الدولة السعودية الأولى إلى ما يقارب أربعًا وسبعين سنة حافلة بكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية المهمة.

والدولة السعودية الأولى أُسست عام 1744م على يد محمد بن سعود بن محمد بن مقرن في منطقة الدرعية، وأُطلق عليها ذلك الاسم نسبة إلى منطقة الدروع التي أتى منها الأئمة. وظلت الدرعية منطلقًا لحملات آل سعود العسكرية، ووصلت إلى وسط العراق وحدود الشام.

وشهد رمضان 1200 هجريًّا توسُّع الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبد العزيز آل سعود؛ إذ استطاعت ضم الأحساء، كما توجهت تجاه قطر، وسيطرت على الزيارة، وهرب أميرها منها إلى البحرين. كما وصلت إلى عُمان ورأس الخيمة حينما بايع القواسم آل سعود.

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