"الحمدان" يزور جناح "الخدمة المدنية" المشارك في قمة الموارد البشرية

تحفيزًا لفريق عمل الوزارة المشارك ولتفقّد جودة التفاعل مع الزوار

زار وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان يرافقه المساعد محمد بن طويلع السلمي جناح الوزارة المشارك في القمة السنوية الثالثة لتقنية الموارد البشرية والتي انطلقت يوم أمس الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019م وتختم فعالياتها اليوم؛ حيث تأتي مشاركة الوزارة كشريك داعم في إطار النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال مبادراتها ومشروعاتها التي تركّز على الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره، وخلق بيئة عمل حكومية محفّزة، ودعم الجهات الحكومية لتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

وتفقّد وزير الخدمة المدنية محتويات الجناح الذي ضمّ في جنباته شاشات عرض ذكية يُعرض من خلالها الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لمستفيديها من الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية في إطار إستراتيجيتها نحو التحول الرقمي المتكامل.

واطلع كذلك على العرض التفاعلي للتعريف بالمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتكون البوابة الموحّدة للاستفادة من جميع خدماتها الإلكترونية، كما قام فريق التحول الرقمي بالوزارة باستعراض منصة ذكاء الأعمال ولوحات المؤشرات والتقارير التي تستخلصها إلكترونيًا والتي تصب في صناعة ودعم اتخاذ القرار.

كما ضم الجناح تعريفًا بأحدث ممارسات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وكذلك تعريفًا بمكتب تحقيق الرؤية ومبادرات وزارة الخدمة المدنية ومستهدفاتها في برنامج التحول الوطني.

وأشاد "الحمدان" في ختام زيارته بفريق وزارة الخدمة المدنية نساءً ورجالاً، وحرصهم على تمثيل الوزارة خير تمثيل في مشاركاتها المحلية والخارجية، مؤكدًا أهمية استثمار مثل هذه الملتقيات لإيصال دور الوزارة الجديد المنسجم مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها من أجل وطن طموح، والتعريف بما تقدمه الوزارة من خدمات، مؤكدًا ضرورة التفاعل مع جميع استفسارات الزوار.

وقد شاركت وزارة الخدمة المدنية في جلسات نقاش القمة السنوية الثالثة لتقنية الموارد البشرية؛ عرضًا مرئيًا قدمه الوكيل المساعد للأنظمة وتطوير الأعمال بالوزارة محمد المخلفي حول "تأثير التحول الرقمي في وزارة الخدمة المدنية على التميز المؤسسي"، مشيرًا إلى أن الوزارة قد أنجزت في وقت قصير أتمتة 88 % من خدماتها وجعلها متاحة إلكترونيًا، وتعمل حاليًا على استكمال منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للارتقاء بجودة البيانات وتجويد الخدمات.

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية تعمل حاليًا على تطوير إستراتيجيتها الاتصالية وتفعيل كل أدوات وقنوات التواصل بما فيها تعزيز مشاركتها وحضورها الفاعل في المعارض والمؤتمرات ذات الارتباط بطبيعة عملها؛ حيث شاركت خلال الأيام الماضية، بإلاضافة إلى قمة الموارد البشرية في القمة الحكومية للتحول الرقمي، والتي تحدّث فيها مدير عام الخدمات الإلكترونية المهندس أحمد الأحمد في حلقة نقاش حول دور مبادرات برنامج التحول الوطني في دعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية؛ مستعرضًا تجربة وزارة الخدمة المدنية والمرحلة الانتقالية التي تعمل عليها من الأتمتة إلى التحول الرقمي.

وأشار إلى الأثر الذي سيتحقق من جرّاء ذلك في تغيير طريقة أداء الأعمال، وانعكاسه على تطوير الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات الناشئة والحديثة والاستفادة منها، كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التحول الرقمي ودور مبادرات التحول الوطني ومكاتب الرؤية في توحيد الجهود بين القطاعات الحكومية وتكاملها.

كما شاركت مدير عام خدمة العملاء في الوزارة الأستاذة ليلى القريشي في جلسة نقاشية حول تحسين تجربة العميل في القطاع الحكومي، مؤكدة أهمية زيادة كفاءة قنوات التواصل لدى الجهات الحكومية مع العملاء وتطوير نماذج وإجراءات ونظم معلومات تشغيل جديدة لخلق تجربة مميزة للعملاء.