وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها.

القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-03 أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها. وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 11:55 AM

القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا بعد رفع السلطات المحلية حالة التأهب بسواحل ولاية ماهارشترا





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أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها.

وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.