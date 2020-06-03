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القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا

بعد رفع السلطات المحلية حالة التأهب بسواحل ولاية ماهارشترا

أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها.

وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

القنصلية السعودية في مومباي إعصار نيسارغا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا
سبق

أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها.

وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:55 AM

القنصلية السعودية في مومباي تطالب السعوديين بالحذر مع اقتراب إعصار نيسارغا

بعد رفع السلطات المحلية حالة التأهب بسواحل ولاية ماهارشترا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهابت القنصلية السعودية في مومباي، بالمواطنين السعوديين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار "نيسارغا" من سواحلها.

وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

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