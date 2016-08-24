"فيصل بن فرحان" يبحث الأوضاع في أفغانستان مع نظيره الباكستاني

خلال اتصال هاتفي تضمّن استعراض علاقات الرياض وإسلام آباد

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.