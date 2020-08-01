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"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

لليوم الثالث.. مكة تسجل "صفر" في عدد وفيات كورونا

إجمالي عدد الإصابات المسجلة فيها حتى اليوم 28.877

لليوم الثالث على التوالي؛ سجلت مكة المكرمة "صفراً " في عدد الوفيات اليومية من جراء فيروس كورونا الجديد، حيث خلت مكة من قائمة المدن التي شهدت 21 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 160 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 28877 حالة؛ منها 1676 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 160 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26679 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثالث.. مكة تسجل "صفر" في عدد وفيات كورونا
سبق

لليوم الثالث على التوالي؛ سجلت مكة المكرمة "صفراً " في عدد الوفيات اليومية من جراء فيروس كورونا الجديد، حيث خلت مكة من قائمة المدن التي شهدت 21 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 160 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 28877 حالة؛ منها 1676 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 160 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26679 حالة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:53 PM

لليوم الثالث.. مكة تسجل "صفر" في عدد وفيات كورونا

إجمالي عدد الإصابات المسجلة فيها حتى اليوم 28.877

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لليوم الثالث على التوالي؛ سجلت مكة المكرمة "صفراً " في عدد الوفيات اليومية من جراء فيروس كورونا الجديد، حيث خلت مكة من قائمة المدن التي شهدت 21 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 160 حالة تعافٍ جديدة، ولم تشهد مكة المكرمة أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الفيروس، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 28877 حالة؛ منها 1676 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و522 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 160 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 26679 حالة.

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