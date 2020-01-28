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في ضيافة أطهر أهل الأرض مقام حمدان بن محمد يتغنى بصورة تجمعه بولي العهد

نشرها عبر حسابه ولاقت استحسان المتابعين

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد صورة تجمعه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صفحته الشخصية وعلق عليها بأبيات شعرية، قائلًا:

‏في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام

‏وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر

‏محمد الحرب ومحمد محب السلام

ولاقت الأبيات استحسان المغردين، داعيًا الله أن يحفظ بلاد الإمارات والسعودية وأن يديم المحبة بين البلدين.

‏‫

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ضيافة أطهر أهل الأرض مقام حمدان بن محمد يتغنى بصورة تجمعه بولي العهد
سبق

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد صورة تجمعه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صفحته الشخصية وعلق عليها بأبيات شعرية، قائلًا:

‏في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام

‏وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر

‏محمد الحرب ومحمد محب السلام

ولاقت الأبيات استحسان المغردين، داعيًا الله أن يحفظ بلاد الإمارات والسعودية وأن يديم المحبة بين البلدين.

‏‫

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
07:13 PM

في ضيافة أطهر أهل الأرض مقام حمدان بن محمد يتغنى بصورة تجمعه بولي العهد

نشرها عبر حسابه ولاقت استحسان المتابعين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
19,184

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد صورة تجمعه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صفحته الشخصية وعلق عليها بأبيات شعرية، قائلًا:

‏في ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام

‏وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر

‏محمد الحرب ومحمد محب السلام

ولاقت الأبيات استحسان المغردين، داعيًا الله أن يحفظ بلاد الإمارات والسعودية وأن يديم المحبة بين البلدين.

‏‫

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