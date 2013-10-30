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رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

مخصص للتدريب وتنظيم البطولات

صدرت موافقة الاتحاد السعودي للفروسية على اعتماد مركز "المحامل" للفروسية بمحافظة أحد المسارحة، وبذلك يصبح أول مركز معتمد رسميًّا من الاتحاد مخصص للتدريب على رياضة الفروسية وتنظيم البطولات على مستوى منطقة جازان.

ويأتي هذا الاعتماد بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المركز مؤخرًا على مستوى المنطقة الجنوبية في جودة التنظيم للبطولات والنتائج المميزة التي حققها فرسانه.

وتقدم مالك مركز "المحامل" للفروسية الدكتور محمد قُحَل بالشكر والتقدير للأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، ولرئيس وأعضاء اللجنة الفنية لقفز الحواجز بالاتحاد السعودي؛ على موافقتهم باعتماد المركز على الفئة (ج) التي تسمح للمركز بالتدريب وتنظيم واستضافة البطولات على مستوى المملكة.

وبيّن أن المركز يقدم التدريب للفئتين الرجال والنساء على ركوب الخيل ومهارة قفز الحواجز، ويقدم خدمات إيواء الخيل؛ حيث يحتوي على (30 بايكة) مخصصة للإيواء مع وجود جميع العلاجات والخدمات الخاصة بالخيل، مؤكدًا أن المركز في خدمة جميع فرسان المنطقة لتطوير رياضة الفروسية والوصول بها لأرقى المستويات.

الاتحاد السعودي للفروسية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان
سبق

صدرت موافقة الاتحاد السعودي للفروسية على اعتماد مركز "المحامل" للفروسية بمحافظة أحد المسارحة، وبذلك يصبح أول مركز معتمد رسميًّا من الاتحاد مخصص للتدريب على رياضة الفروسية وتنظيم البطولات على مستوى منطقة جازان.

ويأتي هذا الاعتماد بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المركز مؤخرًا على مستوى المنطقة الجنوبية في جودة التنظيم للبطولات والنتائج المميزة التي حققها فرسانه.

وتقدم مالك مركز "المحامل" للفروسية الدكتور محمد قُحَل بالشكر والتقدير للأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، ولرئيس وأعضاء اللجنة الفنية لقفز الحواجز بالاتحاد السعودي؛ على موافقتهم باعتماد المركز على الفئة (ج) التي تسمح للمركز بالتدريب وتنظيم واستضافة البطولات على مستوى المملكة.

وبيّن أن المركز يقدم التدريب للفئتين الرجال والنساء على ركوب الخيل ومهارة قفز الحواجز، ويقدم خدمات إيواء الخيل؛ حيث يحتوي على (30 بايكة) مخصصة للإيواء مع وجود جميع العلاجات والخدمات الخاصة بالخيل، مؤكدًا أن المركز في خدمة جميع فرسان المنطقة لتطوير رياضة الفروسية والوصول بها لأرقى المستويات.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:49 PM

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

مخصص للتدريب وتنظيم البطولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة الاتحاد السعودي للفروسية على اعتماد مركز "المحامل" للفروسية بمحافظة أحد المسارحة، وبذلك يصبح أول مركز معتمد رسميًّا من الاتحاد مخصص للتدريب على رياضة الفروسية وتنظيم البطولات على مستوى منطقة جازان.

ويأتي هذا الاعتماد بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المركز مؤخرًا على مستوى المنطقة الجنوبية في جودة التنظيم للبطولات والنتائج المميزة التي حققها فرسانه.

وتقدم مالك مركز "المحامل" للفروسية الدكتور محمد قُحَل بالشكر والتقدير للأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، ولرئيس وأعضاء اللجنة الفنية لقفز الحواجز بالاتحاد السعودي؛ على موافقتهم باعتماد المركز على الفئة (ج) التي تسمح للمركز بالتدريب وتنظيم واستضافة البطولات على مستوى المملكة.

وبيّن أن المركز يقدم التدريب للفئتين الرجال والنساء على ركوب الخيل ومهارة قفز الحواجز، ويقدم خدمات إيواء الخيل؛ حيث يحتوي على (30 بايكة) مخصصة للإيواء مع وجود جميع العلاجات والخدمات الخاصة بالخيل، مؤكدًا أن المركز في خدمة جميع فرسان المنطقة لتطوير رياضة الفروسية والوصول بها لأرقى المستويات.

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