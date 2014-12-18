توقعات خبير طقس اليوم: غبار وأتربة في الأماكن المفتوحة على الشرقية والرياض

تشمل: القصيم والمدينة ومكة

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح السطحية وقد تثير بعض الغبار في الأماكن المفتوحة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقع المسند، اليوم السبت، أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مناطق: المدينة المنورة، القصيم، الزلفي، حفر الباطن، الخفجي، جنوبي حائل، غربي مكة المكرمة والكويت.