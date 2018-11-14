الرياض .. إصابة 30 عاملاً في حادث تصادم على الدائري الجنوبي

تراوحت بين المتوسطة والطفيفة وتم نقلهم للعلاج وباشرته 6 فرق إسعافية

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، حادثاً مرورياً لحافلة تقل عمالة مقيمة، أسفر عن إصابة 30 شخصاً منهم، وتلقوا الإسعاف الطارئ اللازم.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 5:27 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة تقل عمالة على الدائري الجنوبي مخرج 23، حيث تمّ توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتَي استجابة متقدمتين والقائد الميداني إلى موقع البلاغ.

وأضاف: بعد وصول الفرقة الإسعافية الأولى اتضح وجود 30 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم إلى المنشآت المناسبة.