النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض .. إصابة 30 عاملاً في حادث تصادم على الدائري الجنوبي

تراوحت بين المتوسطة والطفيفة وتم نقلهم للعلاج وباشرته 6 فرق إسعافية

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، حادثاً مرورياً لحافلة تقل عمالة مقيمة، أسفر عن إصابة 30 شخصاً منهم، وتلقوا الإسعاف الطارئ اللازم.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 5:27 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة تقل عمالة على الدائري الجنوبي مخرج 23، حيث تمّ توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتَي استجابة متقدمتين والقائد الميداني إلى موقع البلاغ.

وأضاف: بعد وصول الفرقة الإسعافية الأولى اتضح وجود 30 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم إلى المنشآت المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض .. إصابة 30 عاملاً في حادث تصادم على الدائري الجنوبي
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، حادثاً مرورياً لحافلة تقل عمالة مقيمة، أسفر عن إصابة 30 شخصاً منهم، وتلقوا الإسعاف الطارئ اللازم.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 5:27 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة تقل عمالة على الدائري الجنوبي مخرج 23، حيث تمّ توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتَي استجابة متقدمتين والقائد الميداني إلى موقع البلاغ.

وأضاف: بعد وصول الفرقة الإسعافية الأولى اتضح وجود 30 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم إلى المنشآت المناسبة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:51 AM

الرياض .. إصابة 30 عاملاً في حادث تصادم على الدائري الجنوبي

تراوحت بين المتوسطة والطفيفة وتم نقلهم للعلاج وباشرته 6 فرق إسعافية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
1,581

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، حادثاً مرورياً لحافلة تقل عمالة مقيمة، أسفر عن إصابة 30 شخصاً منهم، وتلقوا الإسعاف الطارئ اللازم.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 5:27 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة تقل عمالة على الدائري الجنوبي مخرج 23، حيث تمّ توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتَي استجابة متقدمتين والقائد الميداني إلى موقع البلاغ.

وأضاف: بعد وصول الفرقة الإسعافية الأولى اتضح وجود 30 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم إلى المنشآت المناسبة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,521
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,803
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,331
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,389

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة