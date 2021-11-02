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بنك أوف أمريكا: خام برنت يتجه نحو 120 دولاراً بنهاية يونيو 2022

محللون: أزمة الطاقة العالمية دفعت أسعار الغاز والفحم حول العالم إلى الارتفاع

يرى "بنك أوف أمريكا" أن سعر خام برنت قد يتجه نحو مستوى 120 دولاراً بحلول نهاية يونيو المقبل، وفقاً لمذكرة أصدرها البنك الأمريكي ونقلتها "بلومبرج".

وأوضح محللو البنك أن أزمة الطاقة العالمية دفعت أسعار الغاز والفحم حول العالم إلى الارتفاع، ما عزّز انتعاش العقود الآجلة للنفط المتداولة في لندن ونيويورك.

وأضافوا أن ارتفاع الطلب على البنزين، إلى جانب انتعاش نواتج التقطير المتوسطة -مثل الديزل ووقود الطائرات- إلى جانب قيود سعة التكرير يمكن أن تسرّع من ارتفاع الأسعار حتى عام 2022.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بنك أوف أمريكا: خام برنت يتجه نحو 120 دولاراً بنهاية يونيو 2022
سبق

يرى "بنك أوف أمريكا" أن سعر خام برنت قد يتجه نحو مستوى 120 دولاراً بحلول نهاية يونيو المقبل، وفقاً لمذكرة أصدرها البنك الأمريكي ونقلتها "بلومبرج".

وأوضح محللو البنك أن أزمة الطاقة العالمية دفعت أسعار الغاز والفحم حول العالم إلى الارتفاع، ما عزّز انتعاش العقود الآجلة للنفط المتداولة في لندن ونيويورك.

وأضافوا أن ارتفاع الطلب على البنزين، إلى جانب انتعاش نواتج التقطير المتوسطة -مثل الديزل ووقود الطائرات- إلى جانب قيود سعة التكرير يمكن أن تسرّع من ارتفاع الأسعار حتى عام 2022.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
11:02 AM

بنك أوف أمريكا: خام برنت يتجه نحو 120 دولاراً بنهاية يونيو 2022

محللون: أزمة الطاقة العالمية دفعت أسعار الغاز والفحم حول العالم إلى الارتفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرى "بنك أوف أمريكا" أن سعر خام برنت قد يتجه نحو مستوى 120 دولاراً بحلول نهاية يونيو المقبل، وفقاً لمذكرة أصدرها البنك الأمريكي ونقلتها "بلومبرج".

وأوضح محللو البنك أن أزمة الطاقة العالمية دفعت أسعار الغاز والفحم حول العالم إلى الارتفاع، ما عزّز انتعاش العقود الآجلة للنفط المتداولة في لندن ونيويورك.

وأضافوا أن ارتفاع الطلب على البنزين، إلى جانب انتعاش نواتج التقطير المتوسطة -مثل الديزل ووقود الطائرات- إلى جانب قيود سعة التكرير يمكن أن تسرّع من ارتفاع الأسعار حتى عام 2022.

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