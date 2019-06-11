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"مجموعة سليمان الحبيب" تُطلق برنامجاً لتأهيل خريجات العلوم بـ "التمريض والأسنان"

يُطبّق لأول مرة بالتعاون مع "التخصصات الصحية" .. مجاني ويقدّم مكافآت مالية للمتدربين

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، البدء باستقبال المتقدمين لبرنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم وفتح الفرص الوظيفية لهن بمجالَي التمريض والأسنان، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال الدكتور عوض العمري؛ نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بالمجموعة: هذا البرنامج الأكاديمي هو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل وتوطين خريجات أقسام الأسنان والتمريض بالمملكة.

وأضاف: مدة هذا البرنامج عام كامل، شريطة أن يكون المتقدم قد أتمّ البرنامج الوطني لمساعد طب الأسنان والتمريض المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصل المتدربون على تصنيف "فني".

وأردف: من مميزات هذا البرنامج الجديد أنه مجاني ويقدم مكافآت مالية للمتدربين علاوة على التوظيف بعد الاجتياز.

وتابع: هذا البرنامج سيتم تنفيذه تحت شعار "ندرب – نؤهل – نوطن" الذي أطلقته مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفقاً لرؤية 2030 م الرامية للتدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالمملكة، إضافة إلى الإسهام في سد النقص في تخصص مساعد التمريض والأسنان، وتحديداً في أقسام العيادات الخارجية.

وقال "العمري": من شروط القبول لبرنامج "التمريض والأسنان" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على بكالوريوس كلية العلوم بمعدل تراكمي يفوق +3 وألا يزيد العمر على 30 عاماً عند التقديم ومعدل 5 اختبار IELTS أو ما يعادلها واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعا الراغبين في التسجيل بالبرنامج، إلى التقديم من خلال الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية http://hmg.com/s/NDAPD.HTM أو المراسلة عبر الإيميل:

Academic.affairs@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الرقم 0115259999 تحويلة 2974 – 4377 للمساعدة أو الرد على أيّ استفسارات.

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"مجموعة سليمان الحبيب" تُطلق برنامجاً لتأهيل خريجات العلوم بـ "التمريض والأسنان"
سبق

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، البدء باستقبال المتقدمين لبرنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم وفتح الفرص الوظيفية لهن بمجالَي التمريض والأسنان، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال الدكتور عوض العمري؛ نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بالمجموعة: هذا البرنامج الأكاديمي هو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل وتوطين خريجات أقسام الأسنان والتمريض بالمملكة.

وأضاف: مدة هذا البرنامج عام كامل، شريطة أن يكون المتقدم قد أتمّ البرنامج الوطني لمساعد طب الأسنان والتمريض المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصل المتدربون على تصنيف "فني".

وأردف: من مميزات هذا البرنامج الجديد أنه مجاني ويقدم مكافآت مالية للمتدربين علاوة على التوظيف بعد الاجتياز.

وتابع: هذا البرنامج سيتم تنفيذه تحت شعار "ندرب – نؤهل – نوطن" الذي أطلقته مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفقاً لرؤية 2030 م الرامية للتدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالمملكة، إضافة إلى الإسهام في سد النقص في تخصص مساعد التمريض والأسنان، وتحديداً في أقسام العيادات الخارجية.

وقال "العمري": من شروط القبول لبرنامج "التمريض والأسنان" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على بكالوريوس كلية العلوم بمعدل تراكمي يفوق +3 وألا يزيد العمر على 30 عاماً عند التقديم ومعدل 5 اختبار IELTS أو ما يعادلها واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعا الراغبين في التسجيل بالبرنامج، إلى التقديم من خلال الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية http://hmg.com/s/NDAPD.HTM أو المراسلة عبر الإيميل:

Academic.affairs@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الرقم 0115259999 تحويلة 2974 – 4377 للمساعدة أو الرد على أيّ استفسارات.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:16 PM

"مجموعة سليمان الحبيب" تُطلق برنامجاً لتأهيل خريجات العلوم بـ "التمريض والأسنان"

يُطبّق لأول مرة بالتعاون مع "التخصصات الصحية" .. مجاني ويقدّم مكافآت مالية للمتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، البدء باستقبال المتقدمين لبرنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم وفتح الفرص الوظيفية لهن بمجالَي التمريض والأسنان، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال الدكتور عوض العمري؛ نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية بالمجموعة: هذا البرنامج الأكاديمي هو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل وتوطين خريجات أقسام الأسنان والتمريض بالمملكة.

وأضاف: مدة هذا البرنامج عام كامل، شريطة أن يكون المتقدم قد أتمّ البرنامج الوطني لمساعد طب الأسنان والتمريض المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصل المتدربون على تصنيف "فني".

وأردف: من مميزات هذا البرنامج الجديد أنه مجاني ويقدم مكافآت مالية للمتدربين علاوة على التوظيف بعد الاجتياز.

وتابع: هذا البرنامج سيتم تنفيذه تحت شعار "ندرب – نؤهل – نوطن" الذي أطلقته مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفقاً لرؤية 2030 م الرامية للتدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالمملكة، إضافة إلى الإسهام في سد النقص في تخصص مساعد التمريض والأسنان، وتحديداً في أقسام العيادات الخارجية.

وقال "العمري": من شروط القبول لبرنامج "التمريض والأسنان" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على بكالوريوس كلية العلوم بمعدل تراكمي يفوق +3 وألا يزيد العمر على 30 عاماً عند التقديم ومعدل 5 اختبار IELTS أو ما يعادلها واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعا الراغبين في التسجيل بالبرنامج، إلى التقديم من خلال الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية http://hmg.com/s/NDAPD.HTM أو المراسلة عبر الإيميل:

Academic.affairs@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الرقم 0115259999 تحويلة 2974 – 4377 للمساعدة أو الرد على أيّ استفسارات.

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