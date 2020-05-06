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الإمارات: 546 إصابة جديدة بالفيروس.. وإجمالي الإصابات 15738

أعلنت  11 وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا

سجَّلت الإمارات اليوم 11 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 157 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي: إن حالات الوفاة الـ 11 تعود لمصابين من جنسيات مختلفة؛ وذلك إثر تداعيات الإصابة بالفيروس، ومعاناتهم من أمراض مزمنة.

وأضافت الشامسي بأنه جرى تسجيل 546 إصابة جديدة بالفيروس في الإمارات؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15738 حالة حتى الآن. مشيرة إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من مواطنيها والمقيمين، وأن حالة جميع الإصابات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأفادت في الوقت نفسه بشفاء 206 حالات جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 3359 حالة مؤكدة "التعافي التام" بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 546 إصابة جديدة بالفيروس.. وإجمالي الإصابات 15738
سبق

سجَّلت الإمارات اليوم 11 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 157 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي: إن حالات الوفاة الـ 11 تعود لمصابين من جنسيات مختلفة؛ وذلك إثر تداعيات الإصابة بالفيروس، ومعاناتهم من أمراض مزمنة.

وأضافت الشامسي بأنه جرى تسجيل 546 إصابة جديدة بالفيروس في الإمارات؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15738 حالة حتى الآن. مشيرة إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من مواطنيها والمقيمين، وأن حالة جميع الإصابات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأفادت في الوقت نفسه بشفاء 206 حالات جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 3359 حالة مؤكدة "التعافي التام" بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:43 PM

الإمارات: 546 إصابة جديدة بالفيروس.. وإجمالي الإصابات 15738

أعلنت  11 وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت الإمارات اليوم 11 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 157 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي: إن حالات الوفاة الـ 11 تعود لمصابين من جنسيات مختلفة؛ وذلك إثر تداعيات الإصابة بالفيروس، ومعاناتهم من أمراض مزمنة.

وأضافت الشامسي بأنه جرى تسجيل 546 إصابة جديدة بالفيروس في الإمارات؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15738 حالة حتى الآن. مشيرة إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من مواطنيها والمقيمين، وأن حالة جميع الإصابات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأفادت في الوقت نفسه بشفاء 206 حالات جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 3359 حالة مؤكدة "التعافي التام" بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.

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