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مصادرة 400 دجاجة وإتلاف 1500 عبوة حلويات غير صالحة للاستهلاك بمكة

تمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

ضبطت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية حوشاً شعبياً لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط الحوش الشعبي المخالف بمنطقة -بئر الغنم- تتم بداخله تربية وذبح الدجاج في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وجرت مصادرة 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض والفساد، فيما أغلق الموقع من قِبل الفرق الرقابية، وتمّ تطبيق الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وفي السياق ذاته؛ كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، في إطار جهودها للحفاظ على صحة المستهلكين، وأسفرت الجولات عن ضبط 1500 عبوة حلويات متنوّعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل والتخزين، وتم اتخاذ اللازم وإتلاف جميع العبوات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وثمّنت أمانة العاصمة المقدّسة دور مراقبي البلديات الفرعية واهتمامهم بصحة وسلامة المواطن والمقيم، مؤكدة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى كافة الأنشطة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً، ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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مصادرة 400 دجاجة وإتلاف 1500 عبوة حلويات غير صالحة للاستهلاك بمكة
سبق

ضبطت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية حوشاً شعبياً لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط الحوش الشعبي المخالف بمنطقة -بئر الغنم- تتم بداخله تربية وذبح الدجاج في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وجرت مصادرة 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض والفساد، فيما أغلق الموقع من قِبل الفرق الرقابية، وتمّ تطبيق الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وفي السياق ذاته؛ كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، في إطار جهودها للحفاظ على صحة المستهلكين، وأسفرت الجولات عن ضبط 1500 عبوة حلويات متنوّعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل والتخزين، وتم اتخاذ اللازم وإتلاف جميع العبوات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وثمّنت أمانة العاصمة المقدّسة دور مراقبي البلديات الفرعية واهتمامهم بصحة وسلامة المواطن والمقيم، مؤكدة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى كافة الأنشطة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً، ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
11:23 AM

مصادرة 400 دجاجة وإتلاف 1500 عبوة حلويات غير صالحة للاستهلاك بمكة

تمّ اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,407

ضبطت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية حوشاً شعبياً لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط الحوش الشعبي المخالف بمنطقة -بئر الغنم- تتم بداخله تربية وذبح الدجاج في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وجرت مصادرة 400 دجاجة تظهر عليها علامات المرض والفساد، فيما أغلق الموقع من قِبل الفرق الرقابية، وتمّ تطبيق الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وفي السياق ذاته؛ كثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، في إطار جهودها للحفاظ على صحة المستهلكين، وأسفرت الجولات عن ضبط 1500 عبوة حلويات متنوّعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل والتخزين، وتم اتخاذ اللازم وإتلاف جميع العبوات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وثمّنت أمانة العاصمة المقدّسة دور مراقبي البلديات الفرعية واهتمامهم بصحة وسلامة المواطن والمقيم، مؤكدة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى كافة الأنشطة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً، ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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