النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً.. خالدية الرياض تشهد مسابقة كأس العالم لسباق الخيول

تحتضن أكبر مهرجان للجواد العربي بالشرق الأوسط

ينطلق، يوم غد الأربعاء، مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي "ليالي الخالدية 2019"؛ وذلك لمدة أربعة أيام في مزرعة الخالدية، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يشهد المهرجان مسابقة كأس العالم لسباق الخيول، بالإضافة إلى جمال الخيل؛ حيث يصنف مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، بأنه الأكبر في الشرق الأوسط والعالم.

ويعد المهرجان حدثاً مميزاً ومساهماً في السير بعجلة الترفيه والسياحة لما يشهده من برامج ترفيهية عائلية مجانية، كما ينفرد مهرجان ليالي الخالدية بفاعليات متعددة الثقافات لعدة دول عربية تتيح للجمهور التعرف بشكل لصيق على حضارات وثقافات الدول، والتي نذكر منها زيارة لجناح باب الحارة وغيرها من الفقرات الترفيهية لكل الفئات.

وقد خصص المنظّمون عدداً متنوعاً من الفعاليات للأطفال التي تتميز بطابع الترفيه بالتعليم، بإشراف متخصصين؛ لزيادة وعي الأسرة بأهمية تلك النوعية من الفعاليات الهادفة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات التي تحاكي مجالات الاهتمام بالخيول والجواد العربي بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتعمق وتؤصل هذا الإرث الهام لكافة فئات المجتمع.

وينطلق المهرجان يوم غد الأربعاء الموافق 23 يناير ويستمر إلى يوم السبت 26 يناير، حاملاً في طياته شغف عشاق الخيول؛ حيث زاره في العام الماضي أكثر من 1500 شخصية v.vip، بالإضافة إلى أعداد الزوار المتدفقة بأكثر من 10 آلاف زائر يومياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً.. خالدية الرياض تشهد مسابقة كأس العالم لسباق الخيول
سبق

ينطلق، يوم غد الأربعاء، مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي "ليالي الخالدية 2019"؛ وذلك لمدة أربعة أيام في مزرعة الخالدية، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يشهد المهرجان مسابقة كأس العالم لسباق الخيول، بالإضافة إلى جمال الخيل؛ حيث يصنف مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، بأنه الأكبر في الشرق الأوسط والعالم.

ويعد المهرجان حدثاً مميزاً ومساهماً في السير بعجلة الترفيه والسياحة لما يشهده من برامج ترفيهية عائلية مجانية، كما ينفرد مهرجان ليالي الخالدية بفاعليات متعددة الثقافات لعدة دول عربية تتيح للجمهور التعرف بشكل لصيق على حضارات وثقافات الدول، والتي نذكر منها زيارة لجناح باب الحارة وغيرها من الفقرات الترفيهية لكل الفئات.

وقد خصص المنظّمون عدداً متنوعاً من الفعاليات للأطفال التي تتميز بطابع الترفيه بالتعليم، بإشراف متخصصين؛ لزيادة وعي الأسرة بأهمية تلك النوعية من الفعاليات الهادفة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات التي تحاكي مجالات الاهتمام بالخيول والجواد العربي بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتعمق وتؤصل هذا الإرث الهام لكافة فئات المجتمع.

وينطلق المهرجان يوم غد الأربعاء الموافق 23 يناير ويستمر إلى يوم السبت 26 يناير، حاملاً في طياته شغف عشاق الخيول؛ حيث زاره في العام الماضي أكثر من 1500 شخصية v.vip، بالإضافة إلى أعداد الزوار المتدفقة بأكثر من 10 آلاف زائر يومياً.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:15 AM

غداً.. خالدية الرياض تشهد مسابقة كأس العالم لسباق الخيول

تحتضن أكبر مهرجان للجواد العربي بالشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,125

ينطلق، يوم غد الأربعاء، مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي "ليالي الخالدية 2019"؛ وذلك لمدة أربعة أيام في مزرعة الخالدية، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يشهد المهرجان مسابقة كأس العالم لسباق الخيول، بالإضافة إلى جمال الخيل؛ حيث يصنف مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، بأنه الأكبر في الشرق الأوسط والعالم.

ويعد المهرجان حدثاً مميزاً ومساهماً في السير بعجلة الترفيه والسياحة لما يشهده من برامج ترفيهية عائلية مجانية، كما ينفرد مهرجان ليالي الخالدية بفاعليات متعددة الثقافات لعدة دول عربية تتيح للجمهور التعرف بشكل لصيق على حضارات وثقافات الدول، والتي نذكر منها زيارة لجناح باب الحارة وغيرها من الفقرات الترفيهية لكل الفئات.

وقد خصص المنظّمون عدداً متنوعاً من الفعاليات للأطفال التي تتميز بطابع الترفيه بالتعليم، بإشراف متخصصين؛ لزيادة وعي الأسرة بأهمية تلك النوعية من الفعاليات الهادفة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات التي تحاكي مجالات الاهتمام بالخيول والجواد العربي بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتعمق وتؤصل هذا الإرث الهام لكافة فئات المجتمع.

وينطلق المهرجان يوم غد الأربعاء الموافق 23 يناير ويستمر إلى يوم السبت 26 يناير، حاملاً في طياته شغف عشاق الخيول؛ حيث زاره في العام الماضي أكثر من 1500 شخصية v.vip، بالإضافة إلى أعداد الزوار المتدفقة بأكثر من 10 آلاف زائر يومياً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,540
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,239
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,540
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,455

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة