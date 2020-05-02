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مصادرة 730 كجم خضراوات وفواكه في "معابدة مكة"

تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام" لحفظ النعمة

أسفرت حملة نفذتها بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، على الباعة الجائلين المخالفين، عن مصادرة 730 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية.

وتأتي الحملة امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن الكمية المصادرة من الخضار والفواكه تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية "إكرام" لحفظ النعمة.

وأكدت الأمانة أنها شكلت الكثير من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

مكة المكرمة بلدية المعابدة الفرعية الخضار والفواكه فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادرة 730 كجم خضراوات وفواكه في "معابدة مكة"
سبق

أسفرت حملة نفذتها بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، على الباعة الجائلين المخالفين، عن مصادرة 730 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية.

وتأتي الحملة امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن الكمية المصادرة من الخضار والفواكه تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية "إكرام" لحفظ النعمة.

وأكدت الأمانة أنها شكلت الكثير من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:27 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:30 AM

مصادرة 730 كجم خضراوات وفواكه في "معابدة مكة"

تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام" لحفظ النعمة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أسفرت حملة نفذتها بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، على الباعة الجائلين المخالفين، عن مصادرة 730 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية.

وتأتي الحملة امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن الكمية المصادرة من الخضار والفواكه تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية "إكرام" لحفظ النعمة.

وأكدت الأمانة أنها شكلت الكثير من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

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