أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول مؤتمر صحفي له اليوم (الخميس)، أنه حدد هدفًا جديدًا لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بتحصين 200 مليون شخص ضد الفيروس خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته. وكان "بايدن" قد ذكر الخميس الماضي أن الهدف الذي حدده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول مائة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يومًا من انقضاء المهلة التي كان قد حددها. وحاليًا يجري تلقي نحو 2,5 مليون جرعة لقاح يوميًا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميًا كانت تعطى قبل بداية عهد "بايدن".

"بايدن" يتعهد بتطعيم 200 مليون أمريكي خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-25 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول مؤتمر صحفي له اليوم (الخميس)، أنه حدد هدفًا جديدًا لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بتحصين 200 مليون شخص ضد الفيروس خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته.



وكان "بايدن" قد ذكر الخميس الماضي أن الهدف الذي حدده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول مائة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يومًا من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.



وحاليًا يجري تلقي نحو 2,5 مليون جرعة لقاح يوميًا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميًا كانت تعطى قبل بداية عهد "بايدن".

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 09:10 PM

"بايدن" يتعهد بتطعيم 200 مليون أمريكي خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته يجري تلقي 2.5 مليون جرعة يوميًا





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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول مؤتمر صحفي له اليوم (الخميس)، أنه حدد هدفًا جديدًا لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بتحصين 200 مليون شخص ضد الفيروس خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته.



وكان "بايدن" قد ذكر الخميس الماضي أن الهدف الذي حدده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول مائة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يومًا من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.



وحاليًا يجري تلقي نحو 2,5 مليون جرعة لقاح يوميًا في الولايات المتحدة، في مقابل أقل من مليون جرعة يوميًا كانت تعطى قبل بداية عهد "بايدن".