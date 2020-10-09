الصين تسجّل 21 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس.. بلا وفيات

كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 15 إصابة جديدة خالية من الأعراض.

وسجّلت الصين 85521 إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.