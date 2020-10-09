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الصين تسجّل 21 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس.. بلا وفيات

كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 15 إصابة جديدة خالية من الأعراض.

وسجّلت الصين 85521 إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجّل 21 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس.. بلا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 15 إصابة جديدة خالية من الأعراض.

وسجّلت الصين 85521 إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:13 PM

الصين تسجّل 21 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس.. بلا وفيات

كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 15 إصابة جديدة خالية من الأعراض.

وسجّلت الصين 85521 إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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